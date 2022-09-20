強震後高雄50年大樓傾斜「貼鄰房」　住戶憂倒塌...鑑定結果曝

▲高雄市鹽埕區五福四路有老舊大樓傾斜貼鄰房，住戶憂心。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

台東918強震導致花蓮玉里鎮一棟建物倒塌，近來大小餘震頻頻，在高雄鹽埕區也有一棟屋齡約50年的老舊大樓，疑似因地震傾斜「貼鄰房」，讓當地住戶憂心會有危險。高雄市工務局建管處今（20）啟動安全鑑定，經四大工程技師專業公會代表與建管處人員現場勘查結果，建物結構並無受損，實測傾斜率也無立即危險，後續將責令建物所有權人進行改善。

▲▼五福四路有老舊大樓傾斜貼鄰房，住戶憂心。（圖／記者賴文萱攝）

位在鹽埕區五福四路上的2棟大樓，屋齡約50年，左側的大樓其實在先前就有稍微往右側大樓傾斜，在這次強震後，更有磚石、玻璃掉落。有住戶指出，本來2棟大樓之間大概有30公分的間隔，但現在10樓的部分，幾乎僅靠一起，懷疑隔壁大樓地基移位，擔憂若再遇強震，大樓會有倒塌危險。

▲▼市府啟動安全鑑定，初步確認建築物結構並無受損，經現場實測傾斜率為4/10000，也未達1/40，尚無立即危險之虞。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市副市長林欽榮今早責令工務局建管處立即啟動安全鑑定，並邀集四大工程技師公會代表赴現地進行聯合勘察。工務局建管處表示，該棟大樓使用執照是在民國60年領用，到現在已經有50年以上，過去住戶就有反應傾斜問題，不過民國103年時，經高雄市土木、結構及建築師公會會勘，鑑定後無立即公共危險之虞。

這次工務局也再度邀集高雄市土木、結構、大地及建築師四大工程技師公會前往會勘，並針對此次地震是否造成結構安全之疑慮進行勘查。經四大工程技師專業公會代表與建管處人員現場勘查結果，該棟建築物結構並無受損，經現場實測傾斜率為4/10000，也未達1/40，尚無立即危險之虞。

▲▼針對建物傾斜部分，工務局責令要求建物所有權人應依建築法77條規定立即進行改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

有關建物緊鄰鄰屋部分，工務局責令要求建物所有權人應依建築法77條規定立即進行改善，也將請四大公會協助提供專業諮詢服務。

該建物區分所有權人管理委員會若無積極維護，將依同法第91條規定裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰。建管處也同時建議，該建物所有權人可申請危老重建，工務局局將積極協助建物所有權人申請危老重建。