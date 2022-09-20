阿北橫切馬路害騎士自撞慘摔！網友看一半狂轟肇逃…警還原真相

▲騎機車的阿伯在車陣中橫越馬路時，另一位年輕騎士疑車速過快、為閃避失控自撞路邊停等車輛而摔車。（圖／翻攝「竹山人聊天室」臉書社團）

記者高堂堯／南投報導

陳姓中年阿伯19日騎車途經竹山鎮市區，違規直接橫越馬路時，因車身疑被紅燈起步的轎車擋住，另一名鄭姓年輕騎士高速從垂直方向駛來、為閃避陳男而失控摔車受傷，所幸無生命危險，但因陳男疑似迅速驅車離開現場，過程畫面被PO上社群網站後引發網友砲轟：「鬼切臭三寶！」、「肇逃！」

有網友將目擊整起事故的駕駛人行車紀錄器畫面PO上「竹山人聊天室」臉書社團，可顯示事故發生時間為昨天上午11時28分，駕駛人正在江西路近集山路的路段隨前車停等紅燈，約莫過了40秒轉綠燈、還未起步往前開時，一名阿伯即騎機車從對向車道橫越馬路、騎過他的車頭前方，突剎住往後方查看路況，未料另一名年輕騎士即從右方瞬間駛來、失控往右撞上路邊停放的客貨兩用車，連人帶車摔倒地上。

▲▼騎機車的阿伯在車陣中違規橫越馬路，突然又剎車查看後方車況。（圖／翻攝「竹山人聊天室」臉書社團）

從畫面看來，阿伯眼見年輕人摔車、掙扎地爬起做在柏油路面，卻未立刻前往檢視，反而催油門騎走、消失在行車紀錄器鏡頭中；PO文網友表示，目擊者後來已主動向竹山警分局延平派出所報案，也提醒各位用路人隨時提高警覺，減速慢行，阿伯行徑也引發其他網友不滿、紛紛痛批「可撥低端中老年鬼切臭三寶」、「年輕人騎很快。老年人隨便亂騎」、「造成車禍雖然沒有碰撞，但顯然有因果關係，自行離開已構成肇逃」。

▲▼另一位年輕騎士疑車速過快、為閃避阿伯失控自撞路邊停等車輛而摔車。（圖／翻攝「竹山人聊天室」臉書社團）

警方初步調查，違規肇事者為50餘歲的陳姓男子，摔車的則是20餘歲的鄭姓男子，四肢皆有擦挫傷、送醫治療後仍留院觀察中，雙方酒測值都為0；不過據了解，陳男其實並未肇逃，確有留在現場等待警方到場處理，詳細肇事原因和責任歸屬由警方進一步釐清中。