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民進黨團3點轟高虹安「剽竊研究團隊心血」　籲資策會檢舉

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安今天公布辛辛那提大學學倫單位聲明，但民進黨團質疑避重就輕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處，但高舉行記者會反批抹黑。曾在大學執教多年的民進黨團幹事長羅致政20日提出3點「罪狀」指，高虹安用國家研究計畫的經費，剽竊整個研究團隊的心血，是很嚴重的道德瑕庛，且恐有法律問題，高涉嫌侵犯智慧財產，獲得個人的學位，此外，高拿補助去讀書、做研究，離開後馬上跳槽到私人企業，這是非常不道德的。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「高虹安公器私用過河拆橋，資策會被當工具人」記者會。羅致政會中說，高虹安今天上午記者會所做出的說明還是避重就輕，沒有直接回答相關的疑問，高虹安承攬經濟部委託的研究計畫，得到資策會的補助出國，卻運用資策會的研究計畫作為博士論文的主要發現，在研究的道德有很大的瑕疵存在。

羅致政表示，高虹安今天出示辛辛那提大學研究誠信辦公室信函，裡面還有很多疑點，包括信函中指出，「根據研究生學院，沒有任何具體的東西（nothing specific），所以並不會去追究所謂的指控」，可是高虹安的翻譯是「對於研究生學院而言，並無關於自我抄襲的定義」，不曉得是故意翻譯錯，還是刻意模糊回函的核心？簡單來說，該篇回函是因為「沒有任何具體明確的東西」所以不追究，而不是沒有自我抄襲。

羅致政還說，辛辛那提大學沒有資策會相關研究計畫的參數來做為比對的參考，讓論文比對有非常大的落差，這並不能作為有沒有抄襲、有沒有剽竊最重要的關鍵。他說，請高虹安告訴外界，她的博士論文和被指出的兩個研究計畫，有沒有大量重置、抄襲的情況？因為無論是研究名稱、摘要、討論、方法、圖表、結論等，都有大量抄襲、自我抄襲、重置的情況，此外，高虹安自稱第一作者，但也不能獨攬研究計畫成果，有沒有徵求其他作者同意？高虹安有沒有向資策會申請使用研究成果？高沒有在引註資料中標示資策會研究計畫，是否是故意隱瞞？

民進黨團書記長郭國文補充，高虹安在資策會任職期間就「腳踏兩條船」，用資策會資源出差訪美，同時與鴻海集團簽下聘用通知，原本資策會有在職進修專案，但是高虹安返國後馬上跳槽到鴻海，後來資策會的海外人才研究計畫因為高虹安的舉止就廢掉了，因此斷了後來許許多多人才赴美的機會，呼籲資策會應該以甲方身份，用新的事證向辛辛那提大學提出檢舉，要求重新舉行學術倫理委員會，「雖然她看起來很甜心，但讓人覺得是一個假面甜心」，這樣公器私用、過河拆橋的行為，應該被檢驗。

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