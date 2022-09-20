人夫爽喊：頂爆妳！「棒打屁股圖」換臉小三　肉便器讓正宮怒了

▲新竹人妻查丈夫手機時，發現裡面有張拿棍棒張打屁股的照片，裡面的人臉被換成丈夫和小三，因而發現丈夫偷吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一人夫經常深夜行蹤不明，妻子查他手機後竟發現有張換臉照，為一個人拿棍棒毆打另一人屁股，人物已經被換成人夫和小三的臉，另外還查得2人鹹濕對話，丈夫對小三說「我會硬上妳、頂爆妳、戳爆妳」、「想不想被督醒」等語，讓妻子氣憤提離婚後又對2人提告。新竹地院審理，認為人夫和小三侵害配偶權，判賠25萬，全案還可上訴。

正宮指控，她和丈夫結婚3年，從去年底開始，她就覺得丈夫形跡可疑，查他手機後，竟發現相簿裡有張圖片，畫面是某人拿棍棒毆打另一人的臀部，且2人的頭像被換臉成丈夫和小三，她又發現丈夫和小三的對話極為露骨、鹹濕，顯然2人已經上過床，丈夫更多次在深夜前往小三住處，還在凌晨12時和小三相約公園、便利超商幽會，讓她忍無可忍，於今年4月和丈夫離婚，並提告向2人求償100萬元。

全案審理時，小三、人夫都否認偷吃，人夫抱怨妻子非常強勢，會限制他自由，讓他無法和朋友聚餐，只好趁半夜和朋友外出。他和小三只是在路邊喝飲料或騎車跑山，通訊軟體上的對話也只是瞎聊抒發壓力而已。

法官查閱人夫和小三的對話，小三問人夫「你是不是只是喜歡跟我愛愛還有我的奶。」，人夫回「才不是咧、還有嘴」，小三說「等到你雞雞癢我一定拒絕你。」，人夫又回「我會硬上妳、頂爆妳、戳爆妳」，另外小三又問「我們之間只有肉體嗎」、「我是你的肉便器嗎?」，人夫回「對只有肉體」、「想不想被督醒」等語。

法官認為，2人對話提及「愛愛」、「硬上」、「頂爆」、「戳爆」、「肉體」等詞，且人夫又常到小三房內共處一室多時，足認2人有不當男女交往甚至性行為，侵害正宮配偶權，判2人應連帶賠償25萬元，全案還可上訴。