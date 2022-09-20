人妻和男同事連6天衝摩鐵！辯工作要「充電」　夫綠炸求償百萬

▲台中一名小王偷吃已婚女同事，半個月內就衝旅館7次，被告辯稱是為了工作，所以「到旅館讓筆電充電」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中人妻小美(化名)偷吃男同事小王，2人半個月就被抓到上汽車旅館7次，還一起去吃羊肉爐、看夜景，被小美丈夫提告求償100萬元。小王雖在審理時辯稱，和小美去汽旅是因為她工作要用筆電，所以載她到汽旅「充電」，但法官並不採信，認為2人已侵害到人夫配偶權，判他們連帶賠償45萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他和妻子小美結婚5年餘，同事小王明知道小美已婚，仍在今年5月起，16天內就帶她到汽車旅館發生關係7次，從13日到18日更是天天上摩鐵，2人還開車去吃羊肉爐後，再到望高寮看夜景，他發現妻子外遇深感痛苦，提告向小美和小王提告求償100萬元精神撫慰金。

全案審理時，小王承認知道小美已婚，但並沒有和她發生關係，他和小美去吃羊肉爐是為了順便討論工作。因為小美駕照被吊銷，他才開車接送，會到望高寮是因為小美發現被跟車，才會請他載她到人多的地方，2人確實多次到汽車旅館，其中有4次是因為小美使用筆電工作，需要到旅館「讓電腦充電」，另2次則是載小美和她女兒到汽旅玩水，但都沒有發生關係。

法官認為，人夫雖只提出小王和小美上汽車旅館的證據，但2人投宿時間包含凌晨，還在裡面停留4到8小時，且各旅館相距甚遠，足跡遍及西屯、太平等台中4區，已逾越一般同事社交程度，審酌小美和小王仍未向丈夫道歉及雙方經濟情狀，判2人應連帶賠償45萬元，全案還可上訴。