聯發科工程師偷吃女同事！她開心躺床傳IG　卻「賠上」一條命

▲新北一工程師在妻子懷孕時偷吃女同事，還讓女同事懷孕墮胎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

聯發科一工程師在妻子懷孕期間偷吃女同事，並多次趁妻子不在，帶小三到新竹家中主臥室激戰，完事後小三還躺在床上自拍上傳IG，後來小三懷孕，卻發現人夫沒有扶正她的打算，只能墮胎並向公司申請調職。正宮發現丈夫出軌後也大受打擊，提告向小三求償100萬元，新北地院審理，認為小三侵害配偶權，判賠30萬元，全案還可上訴。

正宮表示，她和丈夫結婚6年，育有2名子女，感情融洽，想不到丈夫在聯發科擔任工程師，卻偷吃女同事，和小三以LINE互傳貼圖談情說愛，小三還趁她不在，多次來新竹住處和丈夫發生性關係，完事後還躺在主臥室床上拍照上傳IG。直到2020年10月4日中午，小三以公司內部通訊軟體傳訊給丈夫示愛「不會離開你直到你不愛我為止」，讓她無意間撞見，逼問下丈夫才坦承出軌，讓她感到多年婚姻幸福蕩然無存，向小三提告求償100萬元。

全案審理時，小三坦承與人夫交往並發生性關係，辯稱2020年間因人夫表示自己婚姻不幸福、快離婚了，又對她展開追求，還託她找律師諮詢離婚問題，她才受騙答應和他交往。後來發現人夫無意離婚，自己又懷孕了，只好把小孩墮掉，並請調工作，和人夫斷絕往來。

小三表示，她在2020年12月墮胎，同一個月人夫的兒子卻誕生了，看到人夫充滿喜悅的模樣，想到人夫對她無法來到世上的小孩卻毫不關心，讓她感到痛苦不已，才把人夫的臉書文章圖片發到IG上，並評論要人夫為自己的所作所為負責，但內容並不會讓人知道指涉對象是誰，請正宮不用擔心。

法官查詢小三的IG內容，發現她從2020年5月就和人夫交往，並多次發生性關係，傷害正宮配偶權，造成正宮痛苦服用精神藥物、終止懷孕，自己也因此人工流產、身心均已付出重大代價等一切情狀，判小三應賠30萬元，全案還可上訴。