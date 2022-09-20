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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文最新聲望43.8％　兩個月重挫9.2個百分點「逼近執政困境臨界點」

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會 游盈隆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調，結果顯示，對於總統蔡英文這幾年對兩岸關係的處理，4成9民眾表示滿意、4成3不滿意，且對於蔡英文的聲望，僅有4成4基本上贊同，4成3不贊同，贊同者比不贊同者只多0.9個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，已逼近新執政困境的臨界點。

民調結果顯示，國人對於蔡英文處理兩岸關係的態度，15.5%民眾表示非常滿意，33.1%還算滿意，19.1%不太滿意，24.3%一點也不滿意，6.1%沒意見，1.9%不知道、拒答。游盈隆分析，蔡英文維持現狀的兩岸政策在第二任期曾廣受歡迎，但自2021年12月開始，受到越來越多質疑和挑戰，以致於過去9個月來，滿意者低於50%，不滿的聲音逐漸擴散，「從某個角度看，這已經在閃黃燈，暗示蔡總統兩岸政策的群眾基礎已出現可觀的流失，她的總合政治影響力也正顯著下降中」。

對於蔡英文聲望，民調結果顯示，11.6%非常贊同，32.2%還算贊同，21.4%不太贊同，21.5%一點也不贊同，13.4%沒意見、不知道或拒答；另對於蘇內閣施政民意反應，4成5基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，4成6不滿意，不滿意比滿意者多0.5個百分點。

游盈隆指出，短短兩個月間蔡英文聲望重挫9.2個百分點，牽涉層面可能包含6大因素：第一，在台大認定新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲並撤銷學位後，蔡英文仍下令全黨公職力挺林智堅清白，鑄下大錯，讓社會大眾對其道德判斷打上一個很大的問號；第二，中共8月軍演後，對台持續軍事騷擾與威嚇等施壓行動，人民對蔡所領導的國安團隊信心漸失；第三，兩岸關係持續惡化，包括軍事的與非軍事的，蔡兩岸政策表現漸受質疑和挑戰；第四，蔡英文沒收6都16縣市初選，扼殺黨內民主；第五，國家傳播委員會推動「數位中介服務法」立法，引發輿論反彈；第六，過去兩個月蘇內閣狀況百出，包括「數位中介服務法」立法爭議、台南殺警案、台灣人柬埔寨受騙遇難案、疫苗採購擬「封存」30年、行政院回應慈濟重提去年疫苗採購引發爭議等。

本次調查訪問期間是2022年9月12日至13日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1005人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.09個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大，下同）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會20日公布「國際形勢、總統聲望與2022選舉競爭」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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