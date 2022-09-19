花東震不停！感謝救災人員　蘇貞昌視察帶來蔡英文問候

▲蘇貞昌今天前往花東視察。（圖／行政院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

關心花東地震災情，行政院長蘇貞昌19日前往花蓮縣視察東里火車站受損情形及玉里火車站辦理類火車（客運轉乘）情形。蘇揆強調，由於餘震仍持續不斷，現階段最重要的任務就是維護民眾安全，對於地震造成的交通中斷、或有任何危險之虞的建物、工程，以及過去災害造成，但尚未改建完成的工程等，皆須確實掌握狀況，絕不能有任何輕忽，並就花東地區相關建物的耐震強度予以補強。

此外，蘇揆亦關心因應列車誤點及停駛而採取的「類火車」支援與服務方式，他請相關單位隨時滾動檢討相關管理機制，減少旅客通勤負擔，並請地方派出所加強車站周遭的交通秩序維護，以保持交通動線順暢。

蘇貞昌表示，在震災發生後，他今日立刻趕赴災區現場，帶來總統蔡英文的關心與問候。首先他要感謝花蓮縣長徐榛蔚領導縣府團隊，在第一時間進行各項災害搶救工作，同時也感謝國軍、警消、醫護人員，不眠不休搶救受災民眾及各種災損，他要向所有救災及復原的團隊夥伴，表達最大的鼓勵、肯定與感謝，同時也請第一線工作同仁在救災過程中務必注意自身安全，備妥相關防護措施。

蘇貞昌指出，此次連續二日發生芮氏規模如此重大的地震，這在過去十分少見，雖然在大家積極搶救下，已將災害減到最小，但仍有一位民眾不幸逝世，還有部分民眾受傷，對此他深感不捨，除向家屬表達慰問之意外，也已交代內政部長徐國勇及同仁協助善後工作，並請地方政府給予災民最大的關心。

蘇貞昌強調，由於餘震仍持續不斷，因此現階段最重要的任務就是維護民眾安全，對於已形成的災害，不論是地震造成的交通中斷、或有任何危險之虞的建物、工程，以及過去災害造成，但尚未改建完成或尚待專業技師勘查評估的工程等，皆須確實掌握狀況，絕不能有任何輕忽，並用最快速度做好，尤其花東地區因地形、地勢及地理位置之故，地震較為頻繁，因此相關建物的耐震強度均應補強。

隨後，蘇貞昌轉往視察玉里火車站辦理類火車（客運轉乘）情形，關心因應列車誤點及停駛而採取的「類火車」支援與服務方式。他提醒，花蓮地形狹長，因此火車沿線站點數量較多，請交通部參酌相關建議，研議列車在上下班的尖峰時段，可採取「跳蛙式」方式停靠，意即部分列車選擇進出人次較多的站點停靠，避免每站皆停靠，以減少旅客通勤負擔，並請相關單位隨時滾動檢討相關管理機制。

蘇貞昌表示，由於花東地區部分交通中斷或受阻，影響在地民眾每日通勤出入，儘管目前已安排「類火車」臨時客運接駁的應變機制，但仍請交通部持續精進，以解決民眾的通勤需要，今日交通部長王國材、公路總局長陳文瑞及台灣鐵路管理局長杜微皆來到現場，務必妥善因應、做到最好。

蘇貞昌也提到，目前玉里火車站採取臨時客運接駁方式進行疏運，但先前並未劃設相關停車區域供客運載客，因此請內政部警政署協調地方派出所加強玉里車站周遭的交通秩序維護，以保持交通動線順暢，中央將會全力支持相關所需的人力與經費。

蘇貞昌強調，震災各方面皆需大家共同協助，並就所提各種意見多加溝通，相信國人遇到困難時都會同心一命、休戚與共，政府定會盡全力，將災害減到最小，並儘快復原，請大家一起加油。

此行蘇揆視察東里火車站受損情形時，除聽取臺灣鐵路管理局、交通部、花蓮縣政府各方有關災情報告與搶修進度外，亦前往目前封閉的火車月臺前，查看翻覆列車狀況，並關心搶修復原進度。此外，蘇揆視察玉里車站辦理客運轉乘情形時，也慰問現場進駐執勤的國軍弟兄，並向國軍弟兄、玉里車站工作人員加油打氣。