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快訊／被罵「致詞完就閃人」　蔡英文二度致歉：中央地方一起努力

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

連兩日地震造成花東地區屋倒、橋斷災情，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌18日晚間視察中央災害應變中心，遭藍營批評致詞完就閃人「冷血」。對此，蔡英文19日上午接見「世界警察消防運動會」代表團時特別表達歉意，而下午也在臉書上二度致歉，蔡英文表示，連線作業上有所疏失，「沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。我要向兩位縣長，以及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。」

接連2起強震重創花東地區，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，中央指示要進行線上會議，卻讓大家枯等2個小時，但總統蔡英文到場後只是唸完稿就離開，痛批「最冷血無意義的防災會議」。

余明勳在臉書上指出，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等中央官員等了2個小時。

對此，消防署坦言，蔡英文、行政院長蘇貞昌昨天晚上8點前往應變中心召開第二次工作會報暨總統視導時，因消防署內部作業疏失，沒有照原計畫跟災區縣市連線，將檢討改進。

蔡英文表示，昨天和前天，台東跟花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，昨天晚間，自己和行政院長蘇貞昌到中央災害應變中心視導。在整個過程當中，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於在連線作業上有所疏失，「沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。對此，我要向兩位縣長，以及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。」

蔡英文表示，關於後續的救災，政府還有很多工作要進行，只要中央地方一起努力，「我們就可以讓各項運作盡早恢復正常。今天，蘇院長將會帶著行政團隊到災區慰問，並且了解搜救的進度，也相信會有比較完整溝通的時間和機會。」

對於救災狀況，蔡英文指出，自己要再次感謝所有警消和搜救人員，在第一時間就趕赴現場救援，並且回報現場狀況，讓民眾有所掌握，「在接下來的搜救和搶修工作當中，我也希望相關搜救同仁，及工程人員，請務必要注意安全，希望大家都能平安。」

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