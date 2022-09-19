快訊／傳10月底開放國門「0+7」　蘇貞昌：會先預告再實施

▲行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

全球疫情趨緩，但台灣至今尚未開放國門，國人高度關注何時會調整邊境管制措施，傳出行政院規劃10月底宣布。對此，行政院長蘇貞昌19日前往花蓮視察東里車站受損情形後受訪表示，會讓國人同胞有相當的準備時間，所以會先預告再實施，至於詳細日期和實施方法，會由指揮中心向國人同胞報告。

PTT日前流出一份時間表，指稱10月10日就會實施入境0+7，但遭澄清否認，疫情指揮中心規劃10月中下旬機會較高；資深媒體人周玉蔻也預估，可能會在10月25日台灣光復節或31日蔣公冥誕，惟據《ETtoday東森新媒體》掌握，時間規劃就落在10月底，可能選在10月20、27日行政院會前後宣布。

對此，蘇貞昌今天上午召開擴大防疫會議表示，請指揮中心會同各部會，預先做好詳細規劃及相關配套，待決定公布時間決定前，也做好相關說明及宣導的規劃，讓可能因相關政策調整而受影響的產業和民眾，能夠瞭解並做好充足準備。

此外，蘇貞昌今天中午在花蓮受訪表示，今天早上他特別舉行擴大防疫會議，相關部會首長、指揮官也都到現場，疫情變化一如他們當初預測都有掌握，相關醫療資源也都準備充足，國人同胞在暑假結束後的開學，以及中秋團聚後的上班後，確診數也都在和緩的狀況，「對於相關防疫的作法，可以評量各部會後，斟酌國際情形、相關需要作業等，我們早上有做相關的因應」，會讓國人同胞有相當的準備時間，所以會先預告再實施，至於詳細日期和實施方法，會由指揮中心向國人同胞報告。