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花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

▲行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠今（19日）前往 花蓮縣春日國小勘災。（圖／教育部提供）

▲918台東強震，花蓮縣春日國小受損嚴重，行政院長蘇貞昌前往視察。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

918台東地震，全台各級學校陸續回報災情，行政院長蘇貞昌與教育部長潘文忠今（19日）前往受損最嚴重的花蓮縣春日國小視察，該校銜接兩棟教學大樓的連通天橋倒塌，經技師評估暫無結構安全疑慮，目前正進行搶修復原，預計本週完成，全校從今起停課一週，改線上教學。

蘇貞昌視察後指示校方，在學生回校上課前，再檢查校園的每一處，確保在動線變化、機具進入、施工時，全校所有老師及學生安全，也請縣政府儘量提供學校協助，讓學校儘速回復正常運作。

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潘文忠也前往花蓮玉里高中、樂合國小勘災，玉里高中受到斷層帶影響，地面及牆面有多處龜裂情形、部分圍牆倒塌、連接走廊有裂縫，已聯繫營建署協助協助安排建築師、土木技師等專業人員進一步評估；樂合國小則有多處地面裂開，初步評估沒有立即性危險，後續將請結構技師到學校進行專業判斷。

潘文忠表示，為維繫校園正常運作，維護師生在校安全，已指示國教署協助花蓮縣政府、臺東縣政府緊急搶修復原所需經費，考量多項復建工程經費尚在評估作業中，今日先行核定花東縣市各新臺幣500萬元重建經費，由地方政府統籌運用，用於校園水、電、通訊、安全評估等緊急復原工作，若經費不足，可再報請教育部協助。

至於部分災損較為嚴重，需要後續重建經費學校，潘文忠說，將透過行政院工程會「災後復建工程」專案、教育部及地方政府災害準備金共同協助，採從速從寬審查，此外，也將請營建署與地方政府建設處共同協助，邀請專業技師團隊進駐校園進行結構安全評估。

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