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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌等12分鐘開罵影片曝！　他揭過往嘆：小官今等2小時是義務

記者皮心瑀／台北報導

接連2起強震重創花東地區，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，中央指示要進行線上會議，但總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇卻讓大家枯等2個小時，且最後只是唸完稿就離開，引發各界討論。由媒體人經營的臉書粉專「逆風的烏鴉」回憶，蘇貞昌過去曾因米塔颱風來襲，視察災害應變中心時等了12分鐘，就怒轟「要我等多久」，這樣就不爽開罵，那小官等2小時呢？

蘇貞昌今天在內政部長徐國勇陪同下坐鎮「0918台東地震中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

余明勳在臉書上透露，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等中央官員等了2個小時。

余明勳說，等到人終於到了，相關部會窗口做完報告後，內政部長徐國勇指示、糾正內政部相關同仁；行政院長蘇貞昌發表一些「在我看來無關痛癢的訓示」；接著換蔡英文上場，卻只是照稿唸完，3人就起身離開會議，讓台東現場所有人錯愕不已。饒慶鈴也在底下留言，稱「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。

不過，回頭看2019年8月24日，白鹿颱風襲台，蘇貞昌一早坐鎮應變中心，也親自打電話連線6個停班課縣市，「隨堂考」各縣市首長，關心各地災情，但澎湖縣卻是怎麼打都打不通。當下蘇貞昌下令檢討，所有指揮官副指揮官，以及隨身秘書隨扈的電話都應該能立即接聽，不能隨便關語音信箱，「災害的時候不可以這樣！」

而在同年9月30日，為了因應米塔颱風，蘇貞昌親赴中央災害應變中心，「臨時抽考」要求把各縣市的視訊畫面調到中央，不過當點名到花蓮縣時，卻遲遲無法連上，這讓蘇貞昌臉色相當難看，並喊「要我等多久？」

對此，消防署解釋，因為花蓮縣正在跟氣象局視訊連線，導致無法馬上連線，蘇貞昌當場發怒，「內部開會，跟我視訊連線跟我有什麼關係？」、「花蓮縣那邊，可以把我們切掉？」這時候消防署趕緊說，「他們剛剛跟氣象局在連線，我們請他們跟氣象局切掉後我們才可以跟他們連」。

然而，氣象局也在中央災變中心的現場，蘇貞昌指著氣象局官員說，「氣象局不是在這裡？怎麼會在連線？」氣象局趕緊解釋，「因為花蓮把風速調高，因為他們沒有停班停課，我們要特別提醒他們，當面溝通比較有效，要約好視訊連線。」約莫等了近10分鐘，花蓮縣的畫面傳回中央災變中心，蘇貞昌才繼續交辦其他各單位注意事項。

「逆風的烏鴉」提起這兩段往事，表示如今上級有指示，地方政府大概都不敢再不配合。倒不是心虛，而是誰知道所謂的視察，會不會又像2019年一樣拿來搞地方首長，於是說要來，沒說清楚時間，就只能乖乖等到來為止。「只能說，來了之後，致詞快閃是總統特權，但一定要等到總統院長來耍官威，等2個小時也得等，卻是地方首長的義務啊。」

面對爭議，蔡英文19日表示，她到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，「對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意」。

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