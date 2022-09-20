台鐵花蓮=台東中斷！衝擊雙十疏運　月底拚搶通至玉里、富里

▲受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台東縣池上9月18日發生芮氏規模6.8強震，花蓮10多處鐵路路段和橋樑受損，台鐵花蓮到台東中斷，由於三座橋梁受損嚴重，最嚴重位移約20公分到1公尺不等，衝擊台鐵雙十疏運，台鐵目標將在月底搶通至玉里和富里，規劃縮短類火車疏運區間，雙十疏運研擬玉里到富里間採密集類火車班次疏運因應。

台鐵局副局長馮輝昇指出，根據上午回報，今天從南往北搶修進度已經推進到100k東里到東竹間，搶修進度將前進到電力維修車出軌96k處，電力維修車有兩軌落軌，今天拚將電力維修車復軌移走，後續還有一段要再推進東里站南端，預計明、後天完成，屆時出軌自強號才能移出去。

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至於由北往南推進部分，昨天已修復至玉里，軌道挫屈比較嚴重處已處理完成，預計今天上午就可修復軌道，修復後還需要進行電力號誌修復、巡檢和試運轉等，才能恢復通車；客城一號橋、二號橋受損，初判結構沒有問題，但需要經過專家團隊檢測確認，未來可通車到玉里可能性高。

▲受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

馮輝昇指出，新秀姑巒溪橋位移和受損很嚴重，玉里到東里段修復比較複雜，橋梁位移20公分到1公尺，未來修復方式仍待今完成橋梁結構檢測後才能評估。

台鐵局長杜微表示，因3座橋受損，還需要專家協助檢測和鑑定結構安全，推估全線恢復通車至少需要1個月以上，將全力搶修，雙十疏運衝擊情況將等橋梁安全檢測出爐後，將擬定雙十疏運類火車支援計畫。

台鐵官員指出，新秀姑巒溪橋受損太嚴重，已請顧問公司進行更精密檢測，可能會影響雙十疏運，目前花蓮到台東間不通，未來希望可以力拼通車到玉里，希望可以在9月底或10月1日通車到玉里，南邊富里到台東間這二天希望有機會先搶通，減少雙十疏運衝擊，屆時雙十疏運類火車接駁可縮短至玉里到富里間。