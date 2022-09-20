台鐵花東中斷！最新搶修進度曝　台鐵局長：再加開直達類火車

▲台鐵東里站月台雨棚崩塌、列車翻覆。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

受地震影響，台鐵花蓮10多處路段橋樑受損，3座橋梁位移嚴重，台鐵花蓮至台東路線仍不通，估計至少要1個月以上才能全線通車，台鐵已啟動類火車接駁，台鐵局杜微表示，類火車今更為平順，今天開始也再加開花蓮到玉里、玉里到台東等直達類火車客運，也會視旅客人數機動加開。

根據彙整，目前台鐵富源=瑞穗間軌道挫屈已修復完成、三民=玉里間軌道挫屈已修復完成、富里=池上間軌道挫屈已修復完成、瑞源=鹿野間軌道挫屈已修復完成。

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另外玉里=東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需俟軌道復舊後持續搶修；東里=東竹間軌道挫屈嚴重，搶修約需3-5天；東里站出軌自強號車廂復原，預估復位需要5天，雨棚拆除2天；東竹=富里間一處方向不整已修復完成，一處軌道挫屈持續搶修中。

橋梁部分：萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。

▲花蓮東里站月台雨棚掉落，火車被砸到翻覆出軌。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵已比照5月1日類火車模式疏運，「0952路線花蓮=玉里」沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站。「0953路線玉里=台東」沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。接駁時間06：00~20：00，採整點發車，由花蓮往台東或台東往花蓮旅客，需在玉里站換乘，並視現場疏運情況機動加開。

根據統計，昨共開出類火車136輛、接駁人數5,002人，台鐵也提醒，每日花蓮及台東下午8時以後至翌日上午6時前，考量公路接駁駕駛工時限制，不辦理公路接駁。

杜微指出，除原有類火車班次外，今天起也已經再加開花蓮到玉里、玉里到台東等直達類火車客運，停靠站比較少，另外考量旅客集中性乘車，也會視旅客人數機動加開班次，請旅客不用擔心。

台鐵也提醒，因地震相關影響，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。

花蓮=台東間受地震影響路線中斷，已購買該區段之車票至路線修復開通前，免收退票手續費。台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。

▲花蓮東里站月台雨棚掉落，火車被砸到翻覆出軌。（圖／記者湯興漢攝）