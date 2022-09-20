新北公園「馬陸滿地爬」　台中人也+1！網一想怕爆：還會震嗎

▲原PO拍下這幕直呼「怪了！」（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

公園一幕讓目擊民眾直呼「怪了！」有網友19日上午在臉書「●【爆料公社】●」貼出一段畫面，地點是新北市的逗逗龍公園。只見地上爬滿馬陸，尤其是接近花圃的地方，更是湧現大群蟲子。這讓一票網友不禁有所聯想，「該不會還有地震」、「不要再來了，這兩天真的嚇到了」、「所謂的地震蟲，希望沒事。」

從畫面中可以看到，不少蟲子在石磚地上爬來爬去，越靠近草皮，數量就越多，讓人看了有點頭皮發麻。目擊網友文中表示，他是在新北市鶯歌的逗逗龍公園拍下的畫面，本來還以為是毛毛蟲，後來被更正才知道是馬陸的一種，但不管是什麼蟲，這樣的情況都讓他不禁直呼「怪了！」

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▲新北公園出現大量馬陸。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

由於台灣近來連日地震，台東池上18日下午4點44分甚至發生芮氏規模6.8地震，不少網友看到這樣的畫面都怕爆，「是不是要準備地震包」、「我記得921前也是滿地的紅色馬陸」、「慘……怕又有事情要發生」、「以前老人說的！這是地震前兆」、「台中的家人去遛狗，公園也一堆。」

也有人表示，「我記得以前下雨還怎樣，路上就會一大堆」、「震完才跑出來的吧」、「不管這是什麼，這幾天精神繃緊點，隨時注意突發狀況」、「應該是一直地震，牠們才出來的，不要恐慌」、「我只知道，經歷了搖搖搖，家裡易碎物品要固定好、東西不要堆疊。」

不過，馬陸大量出現是否真的和地震息息相關？農委會特生中心過去曾解釋，目前並沒有科學根據能夠證明，而馬陸會大量竄出，是因為牠們對環境改變相當敏感，並能感受到氣壓的變化，所以季節轉換、地底壓力或地底水含量改變，都有可能是馬陸出現的原因。