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來台東逛夜市享優惠　「50元半價銅板購」

▲四維夜市「50元半價銅板購」18日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲四維夜市「50元半價銅板購」18日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為持續吸引民眾到台東旅遊並刺激消費，台東縣政府加碼補助台東市四維夜市字9月18日起至11月6日止，舉辦四維夜市「50元半價銅板購」後疫情時代振興活動，民眾只要持50元銅板，就可於四維夜市兌換處兌換100元夜市抵用券。

縣長饒慶鈴表示，9月進入旅遊淡季，延續經濟部7月舉辦夜市「50元半價銅板購」，民眾反應熱烈，縣府加碼補助80萬元接續「50元半價銅板購－夜市抵用劵」，台東市觀光夜市於9月16日起至12月31日，每週五下午6點於入口處發放抵用券，預計每週提供625份，16週共發放1萬人次；而四維夜市則自9月18日起至11月6日止，每週日下午6點發放抵用券，每週將提供750份。

財政及經濟發展處說明，此次為振興觀光旅遊，規劃「50元半價銅板購」活動，推出「美食、百貨及遊戲夜市抵用劵」，並挹注台東市攤販協會30萬元補助經費，希望推動產業振興活動，進而刺激買氣並帶動經濟發展，促進民眾到台東注入買氣及人氣，預計創造約5倍經濟效益，促進全台民眾及遊客到台東，觀光人數增加5萬人次以上、提升經濟效益1250萬元，帶動旅客品嚐在地美食，增加攤商營收。

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