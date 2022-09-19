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玉里小七「搜救視角曝」！餘震不斷隨時會塌　小隊長：驚心動魄

▲▼918強震，花蓮玉里小七倒塌，搜救隊救出母女。（圖／翻攝「花蓮縣消防局特種搜救大隊」）

▲花蓮玉里小七倒塌，搜救隊耗時3小時救出受困母女。（圖／翻攝「花蓮縣消防局特種搜救大隊」）

記者黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

台東池上昨(18日)下午2時44分發生規模6.8強震，導致花蓮多地傳出災情，其中玉里情況最為嚴重，位於中山路二段的一棟透天民宅轟然倒塌，內部共有4人受困。萬榮特搜大隊小隊長賴勝凱表示，現場建物已支離破碎，搶救過程中還遇到多次餘震，「真的是驚心動魄的一個晚上！」

昨918強震震垮玉里一棟透天民宅，由於該處1樓就是7-11超商，地震當下還有民眾在內購物來不及逃生，現場共有4人受困，包括房東夫妻、以及一對母女。搜救隊員到場後，先後將房東夫妻救出，並著手開始搜救39歲的葉婦、與其5歲的女兒。

當時葉婦母女倆受困，腳部遭壓，只能透過手機對外求救；搜救人員循線小心翼翼搜索，終於在下午5時37分救出母女2人。母女倆受困3小時驚魂未定，脫困後送往玉里榮民醫院治療。

▲▼918強震，花蓮玉里小七倒塌，搜救隊救出母女。（圖／翻攝「花蓮縣消防局特種搜救大隊」）

▲廢墟內空間狹小，且餘震不斷，隨時都有崩塌的危險。（圖／翻攝「花蓮縣消防局特種搜救大隊」）

賴勝凱說，當時到達現場時，所有建築已經支離破碎，隨時都有崩塌的危險，立即著手展開搜救，一發現生還者就立刻暫停依竊重型機具動作，必須改以人力徒手搬運鋼筋水泥，因此才會花比較多時間、人力。

回憶當時搜救情況，賴勝凱心有餘悸地表示，搶救過程中遇到多次餘震，但因空間狹小難以撤退，只能盡量先把通道清除乾淨，並找建物中的梁柱做基本防護，一邊安撫受困者情緒，一邊以最快速度進行搶救。

賴勝凱說，自己有3個小朋友，一個高中、一個國中、還有一個幼稚園中班，身為人父特別有感觸，「昨天是驚心動魄的一個晚上，都是為人父母，看得於心不忍，但還是把情緒收在心裡，以專業角度盡快把任務完成。」

▼萬榮特搜大隊小隊長賴勝凱。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼918強震，萬榮特搜大隊 小隊長 賴勝凱。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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