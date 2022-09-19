英王室「最有錢的人」是威廉！淨資產飆破375億　狠甩老爸查爾斯

▲英國威廉王子被認為是最富有的王室成員。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《太陽報》報導，英國王室之中，最富有的成員是威廉王子，淨資產約為10.5億英鎊（約為新台幣375億元），已經超過父親國王查爾斯三世的9億英鎊（約新台幣322億元），而哈利梅根夫婦淨資產約2000萬英鎊（約新台幣7.1億元），位居第三。

No.1：威廉王子

女王駕崩後，威廉繼承了父親擁有、長達685年歷史的康瓦爾公國領土（Duchy of Cornwall）。此前，他於1997年繼承了母親黛安娜王妃的1000萬英鎊遺產，2002年繼承了曾祖母伊莉莎白王后（Queen Mother）的700萬英鎊。

▲英王查爾斯三世（Kng Charles III）與王后卡蜜拉。（圖／達志影像／美聯社）



No.2：國王查爾斯三世

查爾斯三世成為君主後，繼承長達671年歷史的蘭開斯特公國領土（Duchy of Lancaster），他的資產清單顯示今年收支利潤為2400萬英鎊，是2000年的三倍。

不過，查爾斯三世的其他財務狀況就沒那麼清楚了。外界恐怕永遠不知道，他繼承了父親菲利普親王的哪些資產，但據傳可能包括諾福克郡的王室別墅桑德令罕府（Sandringham Estate）及蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）。

▲哈利與梅根2020年宣布卸除王室高級成員職務。（圖／路透）

No.3：哈利及梅根

這對夫妻大多數財產來自哈利獲封薩賽克斯公爵（Duke of Sussex）後，從母親黛妃那裡繼承的遺產，在他25歲生日時，這筆財產已經成長到1000萬英鎊。

外界謠傳，哈利梅根與Spotify及Netflix等串流平台交易，賺取1800萬英鎊的商業收入。當地房仲業也估計，他們當年花費1100萬英鎊在加州購買的房子，價值可能已經翻倍。

與此同時，王室財富在10年內翻倍成長，從2012年3月的90億英鎊，增至今年3月的183億英鎊，上述資產包括英國皇家財產局（Crown Estate）價值約165億英鎊的土地及建築物、蘭卡斯特及康瓦爾公國領地等等。根據《星期日泰晤士報》，此數字已經超越英國最大零售商特易購（Tesco）的市值170億英鎊。