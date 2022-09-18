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預言「威廉1年內當上攝政王」接管國王職責　她驚揭：和查爾斯有關

▲▼ 英國王室威廉王子、哈利王子。（圖／達志影像／newscom）

▲英國女王伊莉莎白二世8名孫子女17日出席守靈儀式，包括威廉王子、哈利王子等人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國已故女王伊莉莎白二世後，國外「蘆筍占卜師」帕金頓（Jemima Packington）進行占卜預測，結果指出，國王查爾斯三世將因年齡問題，會讓威廉王子成為攝政王（Prince Regent），接管大多數國王的職責，時間點就在未來12個月內。

▲英國女王伊莉莎白二世8日逝世，其子查爾斯（左）繼位，威廉王子（右）成第一順位繼承人。（圖／路透）

LADbible報導，帕金頓在英國女王過世之前，就透過蘆筍占卜結果見到「破損的王冠」，得知王室接下來將迎接一場巨大悲傷。她說，「當女王和首相特拉斯（Liz Truss）見面時，我注意到女王看起來很虛弱，那時我對我的朋友說『不會太久了』。」

▲英國女王6日任命特拉斯為首相。（圖／路透）

在女王過世後，帕金頓再度進行另一次占卜。依據預測結果，「查爾斯國王將因年齡問題『後退一步』，並於接下來的12個月內，讓威廉王子當攝政王」，接管國王的許多職責。除此之外，她也稱，英國前首相強生（Boris Johnson）將於現任女首相特拉斯之後，再度掌權。

報導指出，英國女王辭世並非帕金頓所做出的唯一預言，她先前聲稱成功預言多項事件，包括英國脫歐、英國女王伊莉莎白二世丈夫菲利浦親王過世、前首相梅伊（Theresa May）被趕下台，以及哈利王子與夫人梅根退出王室。

▼英國女王與丈夫菲利浦親王。（圖／路透社）

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