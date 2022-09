縮小版威廉？14歲王室成員為女王守靈　眾人驚呼：太像了

▲英國愛德華王子14歲兒子塞文子爵詹姆士的身影,與當年才15歲的威廉王子出席黛妃葬禮時的身影非常相像。(圖/翻攝自推特、達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

英國已故女王伊莉莎白二世的8名孫子女17日進行守靈儀式。除了哈利、威廉穿上軍裝的樣貌引發討論,愛德華王子的14歲兒子塞文子爵詹姆士(James, Viscount Severn)也成為關注焦點,因為他與當年出席黛安娜王妃葬禮的威廉王子非常相似。

▲14歲塞文子爵詹姆士(中)站在女王靈柩一側 。(圖/達志影像/美聯社)

太陽報報導,這是英國王室史上第一次納入孫子女守靈儀式,由威廉領頭、哈利王子第二,帶領其餘6名女王孫子女入場,年紀最大的是為長公主安妮之子、44歲的菲利浦斯(Peter Phillips),年紀最輕的人為愛德華王子的14歲兒子塞文子爵詹姆士。

依據隊形,威廉、哈利站在女王靈柩前後,其他人則是站在左右兩側,就在儀式進行之際,一旁排隊致哀的民眾也從他們身旁經過。

Peter Phillips, Zara Tindall, The Prince of Wales, The Duke of Sussex, Princess Beatrice, Princess Eugenie, Lady Louise Windsor and James, Viscount Severn have mounted a vigil around their grandmother’s coffin at Westminster Hall #TheQueen #TheRoyalFamily pic.twitter.com/GYD43ihzgg

其中,14歲塞文子爵詹姆士為女王守靈的樣子也成為外界關注焦點。許多人認為,這一幕似乎與1997年威廉及哈利出席黛安娜王妃葬禮的情景相似,「忍不住一直想到,塞文子爵詹姆士留著那頭鬆軟頭髮,看起來有多像當年黛妃葬禮上的威廉」、「年紀小的詹姆士長得太像威廉王子」。

James and William at 15.



James Wessex, Viscount Severn,He hurt me a lot, his age in a sad participation!



I think I give credit to my Twitter friends for revealing this coincidence, “the hair, Calling of Prince William 25 years ago.”#PrinceofWales #JamesViscountSevern pic.twitter.com/3P6ny2ASkA