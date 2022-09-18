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英125間電影院直播女王國葬　卡蜜拉致敬：永遠記得她的微笑

▲▼ 英國已故女王伊莉莎白二世（左）與王后卡蜜拉（右）。（圖／CFP）

▲英國已故女王伊莉莎白二世（左）與王后卡蜜拉（右）。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，英國各地約125間電影院也將同步直播，公園、廣場等場所也會架設大螢幕。全英國18日將為女王默哀1分鐘，在默哀儀式開始前，BBC將轉播王后卡蜜拉（Camilla）預錄好的電視談話向女王致敬，依據最新公開的內容，她稱女王成功在男性主宰的世界開拓出屬於自己的角色，「我將永遠銘記女王的微笑」。

BBC報導，當女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）1952年即位時，當年的卡蜜拉才4歲，時隔多年，如今已經75歲的她強調，女王的藍眼睛非常迷人，「女王永遠會是我們生命中的一部分，那雙迷人的藍眼睛，當她微笑時，整個臉都亮了起來，我將永遠銘記那個微笑。那微笑令人難忘。」

卡蜜拉也說，女王在男性主導的世界中開拓出屬於自己的角色，「當時沒有女總統或女總理，她是唯一的一人。」

▲▼英國國王查爾斯（中）、王后卡蜜拉（左）與已故女王伊莉莎白二世（右）。（圖／CFP）

女王8日駕崩，目前停靈西敏廳接受瞻仰，民眾自14日下午開始連夜排隊，人龍一度綿延8公里，等候時間甚至達到25小時。美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）衛星影像也拍到，等待向女王致意的隊伍長到從太空也看得到。

▲ 衛星照可見等待瞻仰女王的超長隊伍。（圖／路透）

英國政府17日表示，全英國各地約125間電影院19日會同步直播女王國葬，民眾可免費入場觀看，另外在公園、廣場、大教堂也會架設大螢幕，而西敏寺（Westminster Abbey）的國葬儀式與相關送葬過程，英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV）以及天空新聞網（Sky）均會進行現場轉播。

目前英國政府已宣布19日國葬當天放假一天，可能吸引更多觀眾收看直播，規模可能超越英國近年多起大事件，包括黛安娜王妃1997年葬禮、2012年倫敦奧運與王室多場婚禮等。

▼女王靈柩蓋上王旗，放上帝國王冠、寶球及權杖。（圖／達志影像／美聯社）

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