貴州深夜拉人隔離！27人車禍慘死網罵翻　她悲嘆：我媽確認死了

記者蔡儀潔／綜合報導

貴州載有47人的客車18日凌晨發生側翻，最後導致27人死亡，事後證實車上載的是涉疫人員，儘管官方出面鞠躬道歉，但仍難以撲滅大陸網友怒火。有自稱是遇難者家屬的網友PO文指出，「我媽媽已經確認死亡。我接受不了這樣的結局。」

▲貴州隔離轉運車側翻導致27人死亡 。（圖／翻攝自微博）

胡錫進認為，這樣嚴重的交通事故本就絕不應該發生，不論側翻客車上是遊客、上下班人員還是涉疫隔離轉運人員，它都是悲劇，「但它首先是交通本身的悲劇，是生產安全事故，與客車所執行的任務不應該有直接關係。這是事情的本應有的邏輯。」

他接著指出，另外，這起事故需要如實調查，比如它是否違反了深夜客車不得上路的規定，隔離人員的情況真有那麼緊急需要深夜轉運嗎？公眾的這個質疑應該得到實事求是回應。

貴州27人死亡車禍的內容在微博上一度被管控，例如官媒微博不開放評論區、遇難車輛車牌號「#武庚202107#」的話題被封鎖等。

▲自稱是遇難者家屬的網友PO文 。（圖／翻攝自微博）

有一名自稱是遇難者家屬的網友PO文指出，「我媽媽已經確認死亡，我現在特別難過崩潰，本來好好的一個人，昨天晚上居然成了最後一次通話。」

該網友表示，自己母親半個月在家除了做核酸（PCR），從來沒有出過門，十幾天的陰性綠碼，居然被拉去莫名其妙隔離害死了，「我接受不了這樣的結局。」

貴州的慘劇發生後，微博「科技事兒」整理網友問題，提出4大質疑，一、是哪位做的決定，大晚上凌晨轉運涉疫隔離人員，「為什麼一定要選在晚上，白天是見不得人嗎？」；二、是哪位決定給轉運車司機穿上防護服，「穿上防護服視線，聽力，反應嚴重下降，哪位拍的腦門？」。

文章接著指出，三、哪位決定放行轉運車輛凌晨2點多在高速上行駛，「國家高速明令禁止凌晨2點至5點客車上路行駛，碰上疫情就能搞特殊？」；四、貴陽那麼大，已經容不下涉疫人員，需要轉運到荔波？背後原因是否真的如所說19號前，要實現社會面清零？

不過，也有網友支持清零政策，認為「中國沒有因為新冠而大面積死亡那就是因為防控工作做得好。失誤和事故是不可能完全被杜絕，但是某些人已經開始粉末倒置了！」

▲網友PO出被轉運的經歷。（圖／翻攝自微博）

據官方通報，貴陽市人民政府副市長林剛18日稱，此次事故涉事車輛車牌號為貴A75868，為貴州黔運集團有限公司所屬車輛，是抗疫轉運徵用車輛，載49人。

該車從雲岩區接送涉疫隔離人員，前往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察，於18日0點10分從雲岩區出發；車上47名人員，其中駕駛員1名，隨車工作人員1名，其餘45人均為雲岩區涉疫居民。

車輛凌晨2時40分許，行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。截至9月18日21時，事故共造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。目前現場救援工作已完成。傷者救治及遇難人員善後工作正在進行，事故原因正在調查中。