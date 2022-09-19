　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

貴州深夜拉人隔離！27人車禍慘死網罵翻　她悲嘆：我媽確認死了

記者蔡儀潔／綜合報導

貴州載有47人的客車18日凌晨發生側翻，最後導致27人死亡，事後證實車上載的是涉疫人員，儘管官方出面鞠躬道歉，但仍難以撲滅大陸網友怒火。有自稱是遇難者家屬的網友PO文指出，「我媽媽已經確認死亡。我接受不了這樣的結局。」

▲▼ 貴州車禍 。（圖／翻攝自微博）

▲貴州隔離轉運車側翻導致27人死亡 。（圖／翻攝自微博）

胡錫進認為，這樣嚴重的交通事故本就絕不應該發生，不論側翻客車上是遊客、上下班人員還是涉疫隔離轉運人員，它都是悲劇，「但它首先是交通本身的悲劇，是生產安全事故，與客車所執行的任務不應該有直接關係。這是事情的本應有的邏輯。」

他接著指出，另外，這起事故需要如實調查，比如它是否違反了深夜客車不得上路的規定，隔離人員的情況真有那麼緊急需要深夜轉運嗎？公眾的這個質疑應該得到實事求是回應。

貴州27人死亡車禍的內容在微博上一度被管控，例如官媒微博不開放評論區、遇難車輛車牌號「#武庚202107#」的話題被封鎖等。

▲▼ 貴州車禍 。（圖／翻攝自微博）

▲自稱是遇難者家屬的網友PO文 。（圖／翻攝自微博）

有一名自稱是遇難者家屬的網友PO文指出，「我媽媽已經確認死亡，我現在特別難過崩潰，本來好好的一個人，昨天晚上居然成了最後一次通話。」

該網友表示，自己母親半個月在家除了做核酸（PCR），從來沒有出過門，十幾天的陰性綠碼，居然被拉去莫名其妙隔離害死了，「我接受不了這樣的結局。」

貴州的慘劇發生後，微博「科技事兒」整理網友問題，提出4大質疑，一、是哪位做的決定，大晚上凌晨轉運涉疫隔離人員，「為什麼一定要選在晚上，白天是見不得人嗎？」；二、是哪位決定給轉運車司機穿上防護服，「穿上防護服視線，聽力，反應嚴重下降，哪位拍的腦門？」。

文章接著指出，三、哪位決定放行轉運車輛凌晨2點多在高速上行駛，「國家高速明令禁止凌晨2點至5點客車上路行駛，碰上疫情就能搞特殊？」；四、貴陽那麼大，已經容不下涉疫人員，需要轉運到荔波？背後原因是否真的如所說19號前，要實現社會面清零？ 

不過，也有網友支持清零政策，認為「中國沒有因為新冠而大面積死亡那就是因為防控工作做得好。失誤和事故是不可能完全被杜絕，但是某些人已經開始粉末倒置了！」

▲▼ 貴州車禍 。（圖／翻攝自微博）

▲網友PO出被轉運的經歷。（圖／翻攝自微博）

據官方通報，貴陽市人民政府副市長林剛18日稱，此次事故涉事車輛車牌號為貴A75868，為貴州黔運集團有限公司所屬車輛，是抗疫轉運徵用車輛，載49人。

該車從雲岩區接送涉疫隔離人員，前往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察，於18日0點10分從雲岩區出發；車上47名人員，其中駕駛員1名，隨車工作人員1名，其餘45人均為雲岩區涉疫居民。

車輛凌晨2時40分許，行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。截至9月18日21時，事故共造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。目前現場救援工作已完成。傷者救治及遇難人員善後工作正在進行，事故原因正在調查中。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
台鐵花蓮=台東路線斷了！　要等「1個月以上」才有望通車
玉里倒塌小7前「一張暖心照」　千人感動：天佑台灣
桃園最新民調！　鄭運鵬、張善政「差距超緊繃」
震央一路往北！2天內震150次　氣象局曝原因
6.8強震狂搖巨球　101阻尼器「最晃紀錄」不是地震寫的！
美女主播遇震！嬌音求救「好可怕」　強忍慌張站回播報台
快訊／屏東旅館女屍案　男友「環島逃亡」落網了
快訊／「唸完稿就走」挨轟！　蔡英文道歉了
快訊／花蓮發生「規模5.9地震」！　全台超有感
快訊／國家警報大響！規模5.9地震　最大震度5弱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

京台科技論壇今登場　劉結一：堅持踐行兩岸一家經營理念

花蓮地震794公里外杭州高樓震感強烈　浙江地震局解密震動主因

香港11月前有望「入境免隔離」　醫衛局長：考慮檢疫改為0+7

貴州深夜拉人隔離！27人車禍慘死網罵翻　她悲嘆：我媽確認死了

香港房價罕見下跌　專家：今年還會下降8%至10%

貴州隔離者巴士翻覆「27死、20傷」民怨沸騰！官方急道歉滅火　

貴州隔離者巴士爆嚴重交通事故　高速公路翻覆釀27死20傷

快訊／台東6.8強震　陸國台辦發聲了

兩岸電競文化節啟動　滬台高手展開雲交鋒

四川成都19日起解封　但要求市民「每周至少核酸檢測一次」

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

京台科技論壇今登場　劉結一：堅持踐行兩岸一家經營理念

花蓮地震794公里外杭州高樓震感強烈　浙江地震局解密震動主因

香港11月前有望「入境免隔離」　醫衛局長：考慮檢疫改為0+7

貴州深夜拉人隔離！27人車禍慘死網罵翻　她悲嘆：我媽確認死了

香港房價罕見下跌　專家：今年還會下降8%至10%

貴州隔離者巴士翻覆「27死、20傷」民怨沸騰！官方急道歉滅火　

貴州隔離者巴士爆嚴重交通事故　高速公路翻覆釀27死20傷

快訊／台東6.8強震　陸國台辦發聲了

兩岸電競文化節啟動　滬台高手展開雲交鋒

四川成都19日起解封　但要求市民「每周至少核酸檢測一次」

【廣編】雀巢能恩全護3三大洞察了解56萬當代寶寶　陪伴開啟新常態社交模式

花蓮發生5.9級地震　黃偉哲責請工務局盤點台南市橋樑

蔡英文挨轟讓花東官員枯等2小時　侯友宜：災民最希望中央多給關心

【囚民或廉價勞工】更生企業主：提高收容收入、養一技之長

3橋難修！台鐵花蓮=台東路線中斷　得等「1個月以上」才有望通車

台東強震「不正常的地震」　學者籲投入中央山脈「孕震帶」調查

BLACKPINK合體曬神顏！Jisoo低腰褲玩骨盆時尚、Lisa真空西裝超性感

京台科技論壇今登場　劉結一：堅持踐行兩岸一家經營理念

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

化妝遇強震瞬間！邊晃邊逃「掉出南半球」手機全拍下 斯亞驚喊：超大

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

貴州隔離者巴士翻覆　釀27死20傷

男嬰有4手4腳　醫判定「寄生胎」緊急手術

深夜拉人隔離27人慘死！陸網氣炸

貴州隔離者巴士翻覆27死！官方急道歉滅火

用「擀麵杖」減肥！她一看健檢報告嚇壞了

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

預售iPhone14後跑路！網瘋傳公告：我們跑了

奶茶濺入螢幕　竟被螞蟻築巢

港房價罕見下跌　專家：今年還會降8%至10%

家院子挖坑封死老婆！狠尪屍骨上建3層樓鎮壓

正妹護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室洩獸慾被同事發現

花蓮地震794公里外杭州高樓震感強烈 浙江地震局解密震動主因

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率45.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率45.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

中央疫情指揮中18日公布國內本土病例，新增3萬9330例，其中基隆新增865例，全市專責病房空床率48.5%，市長林右昌表示，衛生局一連2天在基隆港務分公司1樓設置大型接種站，為6個月到5歲幼兒接種BNT疫苗，他提醒家長，萬一沒趕上這次施打作業，仍可就近洽詢合約醫療院所，為孩子預約接種。

快訊／今本土+39330！仍有11縣市破千　確診分佈曝

快訊／今本土+39330！仍有11縣市破千　確診分佈曝

80.3萬劑次世代莫德納今晚抵台！

80.3萬劑次世代莫德納今晚抵台！

快訊／今增39330例本土、39死！另增239例境外移入

快訊／今增39330例本土、39死！另增239例境外移入

BA.5變弱了？美感染占比下降　這株趁勢爬升

BA.5變弱了？美感染占比下降　這株趁勢爬升

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情貴州疫情貴州客車貴州27死

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

快訊／東部地震　全台有感搖晃

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

星巴克9／19起「全品項買一送一」

更多

最夯影音

更多
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面