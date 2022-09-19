快訊／今本土+28210！新北6028例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增28210例本土個案，另增239例境外移入和21例死亡。本土個案以新北市6028例最多。

今日新增之28,210例本土病例，為13,177例男性、15,017例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,028例)，臺中市(3,517例)，桃園市(3,403例)，臺北市(3,232例)，高雄市(2,166例)，臺南市(1,567例)，彰化縣(1,488例)，新竹縣(907例)，苗栗縣(709例)，新竹市(693例)，屏東縣(687例)，雲林縣(630例)，宜蘭縣(569例)，基隆市(566例)，南投縣(560例)，花蓮縣(434例)，嘉義縣(357例)，嘉義市(265例)，臺東縣(195例)，澎湖縣(121例)，金門縣(90例)，連江縣(26例)。

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▲9/19新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月16日，死亡日期介於6月6日至9月16日。

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