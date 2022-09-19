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快訊／本土BA.5增106例「佔比近6成」　羅一鈞：蓋過BA.2持續上升中

▲▼9/19中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增106例本土BA.5個案，北中南東分別佔49、30、25、2例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週共檢驗179例個案，共106例被驗出BA.5，佔比59.2%，比上週50.2%再攀高，顯示BA.5有持續蓋過BA.2，疫情持續上升中，但這兩株病毒在國內還是可同步被驗出。

上週新增247例Omicron亞型變異株確定病例，分別為179例本土個案及68例境外移入，截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為803例、BA.4為88例、BA.2.75為16例、BA.2為983例；另累計430例BA.5、4例BA.4、2,452例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

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指揮中心指出，今日新增之106例BA.5本土個案，占上週所有已定序之179例的59.2%，為47名男性、59名女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分布為北部49例、中部30例、南部25例、東部2例，確診日介於今年7月22日至9月11日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為45例男性、21例女性，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於今年8月26日至9月10日。其中檢出BA.4個案分別自美國及奧地利(各1例)；BA.5個案分別自越南(9例)，美國及馬來西亞(5例)，法國及泰國(4例)，加拿大及韓國(3例)，德國、荷蘭、澳大利亞、印尼、菲律賓及香港(2例)，奧地利、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、瑞士、英國、捷克、塞內加爾、新加坡、瑞典、柬埔寨、蒙古、帛琉、挪威及日本(各1例)；BA.2.75個案分別自印度(3例)，新加坡及緬甸(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年9月14日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，占比為90%，另BA.4變異株占比約為6%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及亞太多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1、BA.5.2及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

▲▼9/19國內新增BA.5個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲9/19國內新增BA.5個案說明。（圖／指揮中心提供）

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