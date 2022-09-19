快訊／今增31死！本土+28210　另增239例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增2萬8210例本土病例，另增239例境外移入；確診個案中另增31例死亡。上週另增106例BA.5個案，佔179例本土送定序個案59.2%，佔比持續上升中。今日另增99例中重症個案，無特殊個案。死亡個案最年輕者為40多歲男性，有癌症病史，確診12日過世。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增28,449例COVID-19確定病例，分別為28,210例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之28,210例本土病例，為13,177例男性、15,017例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,028例)，臺中市(3,517例)，桃園市(3,403例)，臺北市(3,232例)，高雄市(2,166例)，臺南市(1,567例)，彰化縣(1,488例)，新竹縣(907例)，苗栗縣(709例)，新竹市(693例)，屏東縣(687例)，雲林縣(630例)，宜蘭縣(569例)，基隆市(566例)，南投縣(560例)，花蓮縣(434例)，嘉義縣(357例)，嘉義市(265例)，臺東縣(195例)，澎湖縣(121例)，金門縣(90例)，連江縣(26例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月16日，死亡日期介於6月6日至9月16日。

▲9/19新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增239例境外移入個案中，為131例男性、108例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)，土耳其及菲律賓(各4例)，美國、新加坡、日本、英國及泰國(各2例)，中國、柬埔寨、馬來西亞及德國(各1例)移入。另197例感染國家調查中。入境日期介於今年8月9日至9月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,210,248例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,204,324例排除)，其中5,998,860例確診，分別為32,421例境外移入、5,966,385例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,579例COVID-19死亡病例，其中10,563例本土，個案居住縣市分布為新北市2,223例、臺北市1,188例、臺中市1,069例、高雄市988例、桃園市809例、臺南市807例、彰化縣618例、屏東縣424例、雲林縣329例、南投縣309例、苗栗縣267例、嘉義縣250例、基隆市229例、宜蘭縣218例、花蓮縣185例、嘉義市171例、新竹縣168例、臺東縣149例、新竹市112例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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