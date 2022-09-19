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港經濟低迷財政赤字破4000億　財政司長籲恢復境外往來

▲▼香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

受疫情等因素衝擊，香港經濟低迷，2022至2023財政年度赤字預計會超過1000億元（港元，下同，約新台幣4000億元），遠超年初預算案估計的563億元，將是歷來第二高的財政赤字。

據《信報》報導，香港財政司司長陳茂波表示，在經濟低迷下，本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至2023財政年度會錄得超過1000億元赤字，而政府的財政儲備或進一步降至8000億元邊緣。

陳茂波指出，估計本財政年度的利得稅、薪俸稅收都會較年初估算低，股票及房市疲弱，可能令印花稅收入較預期減少三分之一；若不計及今年發行綠債所得的350億元，香港赤字情況勢更嚴重。

陳茂波稱，在收入減少下，面對疫情的開支就顯著增大，因此政府推出支援措施，亦要兼顧公共財政的穩健度及公帑使用的合理性，預期未來香港經濟前景仍充滿挑戰，「要最大程度恢復與境外往來，以恢復經濟。」

上海商業銀行財資業務處研究部主管林俊泓表示，香港財政儲備可能跌至8000億元，即使仍屬健康，但不斷減少可算是一種警號。長遠財政計劃工作小組之前的報告曾推算，香港或在2029至30年度出現結構性赤字，故認為政府應在適當時候檢討稅制。

香港中大商學院亞太工商所名譽教研學人李兆波分析，赤字達逾1000億元屬預期之內，主要基於第五波疫情較預期嚴峻，影響房市等經濟活動，包括打擊餐飲及零售市場等，加上不少人移民亦影響稅收。

他認為，若能在不影響疫情下，進一步放寬入境檢疫安排至「0+7」及社交距離措施等，有望第四季經濟數據反彈，否則全年經濟增長或出現輕微負數。

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