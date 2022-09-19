蔡英文「念完稿就走」挨轟冷血　王浩宇嗆饒慶鈴：搞什麼政治鬥爭

▲台東接連二起地震傳災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

接連2起強震重創花東地區，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，中央指示要進行線上會議，卻讓大家枯等2個小時，但總統蔡英文到場後只是唸完稿就離開，痛批「最冷血無意義的防災會議」，而縣長饒慶鈴也表示，「所有人的時間被乾耗掉」。不過，民進黨前桃園市議員王浩宇說，縣府團隊一級開設本來就會進駐防災指揮中心，「搞什麼政治鬥爭」。

余明勳在臉書上指出，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等中央官員等了2個小時。

余明勳說，等到人終於到了，相關部會窗口做完報告後，內政部長徐國勇指示、糾正內政部相關同仁；行政院長蘇貞昌發表一些「在我看來無關痛癢的訓示」；接著換蔡英文上場，卻只是照稿唸完，3人就起身離開會議，讓台東現場所有人錯愕不已。饒慶鈴也在底下留言，稱「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。

王浩宇則認為，一級開設縣府團隊本來就會進駐防災指揮中心，饒慶鈴身為指揮官的人也是在這裡，「你指揮官本來就在這裡啦！搞什麼政治鬥爭。」

▲王浩宇留言。（圖／翻攝臉書）