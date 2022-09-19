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地震頻傳　黃偉哲指示對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

▲台南市長黃偉哲超部署，責請工務局對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲超部署，責請工務局對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

地震頻傳，台南市長黃偉哲超前部署，已責成工務局盤點台南市的老舊橋樑，尤其是楠西等地區具高風險的地區，另持續處理老舊建築與古蹟的耐震補強，做好萬全準備，初步清查計有164座40年以上橋樑將進行特別檢測。

黃偉哲市長指出，市府團隊目前最重要的任務，是回應民眾的擔憂，根據中央規定，震度達5級才需要檢測橋樑，但台南市超前部署，已責請工務局盤點台南市的橋樑，尤其是楠西等地區具高風險的地區，另持續處理老舊建築與古蹟的耐震補強，做好萬全準備。

市府工務局表示，依據交通部頒布「公路橋梁檢測及補強規範」與「公路養護規範」及「台南市政府工務局橋梁維護管理作業要點」之檢測頻率（每2年1次）進行橋梁定期檢測，並將檢測結果通知各主管機關辦理後續維修工作；另於重大事故、颱風、地震（5級）發生後，將對需要之橋梁進行特別檢測；平日則對重點橋梁進行經常巡查。

工務局指出，有關台東連2日發生震度6級以上地震，台南市震度雖是4級，然因餘震震度、頻率較高，故工務局將對全市164座40年以上橋梁進行特別檢測。本府將秉持一貫用心的態度，持續務實辦理橋梁維護管理相關作業，提供市民通行安全與便利。

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