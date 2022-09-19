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感動！台中歌劇院遇強震「觀眾跑掉」　31原民童仍奮力演出

▲登台歌劇院表演遇超大地震「觀眾跑掉」，31原民童堅持表演結束。（圖／民眾提供）

▲登台歌劇院表演遇918地震，一度有觀眾嚇得離席，31原民童仍堅持表演。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

地牛連3日翻身，18日下午2點44分再度出現規模6.8地震，為今年有史以來最大地震。地震發生當下，來自南投偏鄉的親愛愛樂弦樂團，共31位原民孩童正在大劇院表演音樂劇《LAWA的彩虹橋》。現場觀眾透露，地震時大家都驚慌不已，甚至有人嚇得一度離開座位，但讓人感動的是，台上正在表演的孩子仍奮力表演，不受地震影響，最後因為搖晃時間太久，主辦單位才暫停演出約5分鐘。

弦樂團「親愛愛樂」是全台唯一由原住民學童組成的樂團，多數孩子都還自南投，樂團還曾經在維也納國際青少年音樂節獲得弦樂冠軍。昨天是樂團在台中國家歌劇院進行今年度最後一場巡迴演出，但受疫情影響，票房不佳，近2000張門票僅銷售5成，未料還碰上地震。

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▲登台歌劇院表演遇超大地震「觀眾跑掉」，31原民童堅持表演結束。（圖／民眾提供）

根據現場觀眾描述，《LAWA的彩虹橋》下午2點半開演，但節目進行不到20分鐘就遇到大地震，現場不少是家長帶著小孩觀賞表演，地震發生當下就聽到小孩子的尖叫聲、還有觀眾衝出大劇院。「地震搖了近30秒，台下騷動不斷，但讓人感動的是，台上的孩子們完全不驚慌、不害怕，仍努力演出！」

觀眾也提到，後續還有餘震，主辦單位決定亮燈，團長拿起麥克風安撫觀眾的不安，並破例開放大家拿起手機錄下孩子們表演的身影，接著才讓台上的孩子們繼續演出，表演結束也獲得台下近1000位觀眾的喝采。

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