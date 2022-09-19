運動中心天花板被震毀　李鴻源曝「查無資料」：鄭文燦別這麼快道歉

記者杜冠霖／綜合報導

18日花東發生芮氏規模6.8強震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場天花板嚴重崩塌，不少正在運動的民眾嚇得鳥獸散，桃園市長鄭文燦也第一時間致歉，對此，前內政部長李鴻源19日表示，過去在工程會任職時，有建立一套全國標案管理系統，此次運動中心的得標廠商，在該系統上卻找不到資料，「鄭文燦也不要這麼快道歉，應該先把問題釐清。」

昨花東地區發生強震，而地震當下，桃園運動中心也傳出災情，五樓大片天花板掉落，畫面驚險，影片中可看出，羽球場地原先有不少民眾在運動，天花板掉落瞬間鳥獸散，據了解，一名正在運動男子遭掉落隔音板劃傷，隨後送醫包紮。

鄭文燦指出，事件發生後，自己在第一時間趕赴現場，了解實際狀況，除了慰問民眾外，並且責成體育局及工務局，檢視八德國民運動中心的裝潢工程是否牢靠、結構是否安全，請專業技師鑑定這次事件發生的原因，完成修復工作。

對於天花板陷落責任歸屬，鄭文燦也致歉，鄭表示，自己身為市長，維護市民安全是自己的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，「我責無旁貸。」

對此，李鴻源指出，應要檢驗運動中心天花板燈具工程，原先是否有要求廠商在耐震上做處理，以及運動中心工程到底是哪個廠商得標，以及得標價錢是多少，還有在桃園市政府拿多少標案，以及過去表現等等。

李鴻源提到，他過去在工程會任職時，有建立一套全國標案管理系統，可查閱超過100萬元的標案，然而，此次運動中心的得標廠商，在該系統上卻找不到資料，但這些都應該是公開資訊，找不到資料，反而會導致技術問題演變成政治問題，「所以鄭文燦也不要這麼快道歉，應該先把問題釐清，但若發現招標確實有問題的話，就不要只是道歉，而是要給一個交代。」

李鴻源表示，北台灣一年會發生許多次3到4級的地震，所以工程的耐震就要做到4級，畢竟燈具掉下來也會造成傷害，而如果公共建設的品質遇到中級不到的地震就會導致天花板塌陷，那當初招標時可能就有所疏忽。

▼桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

