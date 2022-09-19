　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

運動中心天花板被震毀　李鴻源曝「查無資料」：鄭文燦別這麼快道歉

記者杜冠霖／綜合報導

18日花東發生芮氏規模6.8強震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場天花板嚴重崩塌，不少正在運動的民眾嚇得鳥獸散，桃園市長鄭文燦也第一時間致歉，對此，前內政部長李鴻源19日表示，過去在工程會任職時，有建立一套全國標案管理系統，此次運動中心的得標廠商，在該系統上卻找不到資料，「鄭文燦也不要這麼快道歉，應該先把問題釐清。」

昨花東地區發生強震，而地震當下，桃園運動中心也傳出災情，五樓大片天花板掉落，畫面驚險，影片中可看出，羽球場地原先有不少民眾在運動，天花板掉落瞬間鳥獸散，據了解，一名正在運動男子遭掉落隔音板劃傷，隨後送醫包紮。

鄭文燦指出，事件發生後，自己在第一時間趕赴現場，了解實際狀況，除了慰問民眾外，並且責成體育局及工務局，檢視八德國民運動中心的裝潢工程是否牢靠、結構是否安全，請專業技師鑑定這次事件發生的原因，完成修復工作。

對於天花板陷落責任歸屬，鄭文燦也致歉，鄭表示，自己身為市長，維護市民安全是自己的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，「我責無旁貸。」

對此，李鴻源指出，應要檢驗運動中心天花板燈具工程，原先是否有要求廠商在耐震上做處理，以及運動中心工程到底是哪個廠商得標，以及得標價錢是多少，還有在桃園市政府拿多少標案，以及過去表現等等。

李鴻源提到，他過去在工程會任職時，有建立一套全國標案管理系統，可查閱超過100萬元的標案，然而，此次運動中心的得標廠商，在該系統上卻找不到資料，但這些都應該是公開資訊，找不到資料，反而會導致技術問題演變成政治問題，「所以鄭文燦也不要這麼快道歉，應該先把問題釐清，但若發現招標確實有問題的話，就不要只是道歉，而是要給一個交代。」

李鴻源表示，北台灣一年會發生許多次3到4級的地震，所以工程的耐震就要做到4級，畢竟燈具掉下來也會造成傷害，而如果公共建設的品質遇到中級不到的地震就會導致天花板塌陷，那當初招標時可能就有所疏忽。

▼桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

▲▼桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
獨／神主牌「斷三截」！母女慘被樓壓逃死劫　他曝：祖先擋煞
一進食狂烙屎！她「只能坐馬桶吃飯」　醫曝病因：恐大量血便亡
西敏寺外「民眾痛哭」流淚道別！全英國默哀2分鐘
快訊／花蓮19：30規模4.5地震！最大震度4級
送別女王「喬治小王子哭了」！站爸爸威廉身旁　低頭偷擦眼淚
英國女王國葬禮成！　靈柩繞行倫敦最後巡禮
八德運動中心天花板整片震落　廠商黑歷史曝光「工人被砸死」
獨／母女騎車回家半路遭樓壓　勇媽親曝驚悚瞬間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花東震不停！感謝救災人員　蘇貞昌視察帶來蔡英文問候

唐鳳體驗「新現代五項科技運動會」 平衡板玩貪食蛇最拿手

運動中心天花板被震毀　李鴻源曝「查無資料」：鄭文燦別這麼快道歉

網傳陳時中「血脈賁張」交通政見恐拆民宅　競辦不忍了反嗆抹黑

果然佛系選舉！八德運動中心天花板震坍　張善政只提專業建言

證實馬英九確診「症狀輕微」　馬辦：已完全康復謝謝關心

快訊／被罵「致詞完就閃人」　蔡英文二度致歉：中央地方一起努力

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

八德運動中心天花板震塌　桃園藍營重批：工程品質竟推給營運者

10／31前澳洲和牛吃到飽免費升級　雙北4家「和牛涮」加1元生啤無限喝

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

花東震不停！感謝救災人員　蘇貞昌視察帶來蔡英文問候

唐鳳體驗「新現代五項科技運動會」 平衡板玩貪食蛇最拿手

運動中心天花板被震毀　李鴻源曝「查無資料」：鄭文燦別這麼快道歉

網傳陳時中「血脈賁張」交通政見恐拆民宅　競辦不忍了反嗆抹黑

果然佛系選舉！八德運動中心天花板震坍　張善政只提專業建言

證實馬英九確診「症狀輕微」　馬辦：已完全康復謝謝關心

快訊／被罵「致詞完就閃人」　蔡英文二度致歉：中央地方一起努力

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

八德運動中心天花板震塌　桃園藍營重批：工程品質竟推給營運者

10／31前澳洲和牛吃到飽免費升級　雙北4家「和牛涮」加1元生啤無限喝

PLG上季亞軍也擋不住！　阿巴西狂轟28分宰攻城獅

烏克蘭挖出「生殖器被割斷」遺體　議員悲憤：俄羅斯混蛋該付代價

藥師證實「吃這8款藥」易便秘！5招解決排便不順：別為減肥不吃油

花東強震》王价巨／把握黃金避難12秒　別讓自尊葬送性命

不斷更新／查爾斯送別女王！全英國默哀2分鐘　靈柩繞行倫敦最後巡禮

士林檢赴金山分局召開查賄座談　查察制暴列選舉工作重點

新北獸醫師拯救生命不缺席　寵物醫療健康抗疫守護者

全歐火車通行證使用攻略！機場交通、跨國玩全滿足　逛博物館也免費

辣椒也入榜！營養師：善用「6大香料」調味，身體更健康

快訊／花蓮19：30規模4.5地震！最大震度4級　網嚇：別再震了啦

政治熱門新聞

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

台東處長轟「蔡英文唸完稿就走」　饒慶鈴也嘆：大家的時間被乾耗掉

10月底廣開國門0+7！　擬10月20、27日行政院會前後宣布

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

最新民調：桃市選情膠著　鄭運鵬29.7％、張善政28.9％

蔡英文「唸完稿就走」挨轟冷血　王浩宇嗆饒慶鈴：搞什麼政治鬥爭

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

大豐、TBC申請鏡電視取代TVBS鬧上NCC

TVBS恐遭換頻　他揚言「下架民進黨所有候選人」

周玉蔻今爆蔣孝嚴秘辛　「床單案女主不姓王、不姓李」

陳時中拋士北路網10年計畫　北市打臉

不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

蔡英文念完稿就走挨轟　他曝深綠也搖頭：根本政權末期

更多熱門

相關新聞

全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

地震頻傳，台南市長黃偉哲超前部署，已責成工務局盤點台南市的老舊橋樑，尤其是楠西等地區具高風險的地區，另持續處理老舊建築與古蹟的耐震補強，做好萬全準備，初步清查計有164座40年以上橋樑將進行特別檢測。

台中歌劇院遇強震「觀眾跑掉」　31原民童奮力演出

台中歌劇院遇強震「觀眾跑掉」　31原民童奮力演出

地震發生必注意的六大安全

地震發生必注意的六大安全

強震前天空驚現「不明光點」！他喊：飛行姿態很特別

強震前天空驚現「不明光點」！他喊：飛行姿態很特別

台東地震餘震不斷　屏東縣對縣內橋樑加強檢測

台東地震餘震不斷　屏東縣對縣內橋樑加強檢測

關鍵字：

鄭文燦地震桃園運動中心李鴻源

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面