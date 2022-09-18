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花蓮玉里超商倒塌！媽媽守護5歲女兒3小時脫困

▲▼918強震，花蓮玉里樓倒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲918強震，花蓮玉里樓倒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

文／中央社

台東18日下午發生強震，花蓮玉里鎮中山二路上一間超商連棟樓房倒塌。葉姓婦人與5歲女兒受困傾倒建物，幸虧靠手機通訊與先生取得聯繫，這才讓消防人員循聲定位，在事發3小時平安脫困。

這起芮氏規模6.8強震地震救援，消防人員第一時間找到70歲的房東陳姓老翁，隨後在3樓救出老翁的太太。39歲的葉姓婦人與5歲的女兒受困，所幸意識清楚，並使用手機對外求救。救災人員接獲消息，依循線索搜救，順利在下午5時37將2人救出；也幸虧母女有手機與先生聯繫，才能在地震發生3個小時後被救出。

今天現場倒塌情況一陣混亂，消防人員第一時間急亟確認現場究竟有多少人受困，婦人丈夫接獲消息趕往現場，在外等待心急如焚，眼匡一度泛淚，並持續透過電話與太太對話，不斷安撫給予信心。才讓救災人員順利確認母女2人位置，先將5歲女童救出，婦人則因腳部受傷，使用擔架抬出，母女都送玉里榮民醫院。

現場消防搶救人員表示，震災建物倒塌人員受困狹窄空間搶救，就是原本平日特搜隊搶救重點項目，一般要先透過生命探測儀確認生還者可能位置。而麻煩的就是不能貿然進行大面積開挖，否則很有可能引起二次坍塌更不利後續救援，卻一方面又面黃金救援時間。今天就是靠著婦人對外手機聯絡，才能現場循聲定位，進而靠著簡易支撐，在事發3小時就把人救出來。

今天強震不幸中的大幸是倒塌的便利商店3層樓房中受困4人全數救出，花蓮縣政府表示，現場進行生命探測作業經確認無人受困，今晚經屋主同意後將進行拆除作業。至於有網友質疑「偷工減料」，當地居民說法，這棟建物屋齡近40年，屋主曾出租套房，樓下租給便利商店使用，是否因為1樓超商店面改成玻璃墊面，讓原本牆面、梁柱支撐力減弱不得而知。

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