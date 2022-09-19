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八德運動中心遭疑燈箱出問題　救國團：接手後發現工程有多項缺失

記者杜冠霖／綜合報導

18日花東發生芮氏規模6.8強震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場天花板嚴重崩塌，有民眾質疑是負責管理的救國團燈箱工程惹禍，對此，救國團19日澄清，救國團接手後即發現八德運動中心工程有多項缺失，且經專家初步勘查，天花板陷落與近日工程無關，「呼籲外界勿因政治因素，隨便甩鍋。」

救國團表示，事發時同仁在第一時間即將受傷人員送醫醫治，並代為申請保險理賠事宜。除此之外，救國團對有些不明事理之人士，意圖把天花板掉落原因歸咎於救國團，救國團深表遺憾，並澄清據專家9月19日上午初步勘查結果，天花板掉落與救國團近日所進行之燈具照明改善，應無關係。

救國團指出，運動中心是由政府興建，興建完成並經政府驗收合格後，才交由營運廠商經營。救國團接手後即發現八德運動中心工程有多項缺失，正與市府密切研商及進行改善措施。

救國團表示，如果是救國團責任，救國團絕不推諉塞責，但也希望外界不要因政治因素，隨便甩鍋給救國團。救國團一本初衷，希望與政府密切合作，儘速改善八德運動中心缺失，以保障消費者安全及維護消費者的權益。

對於工程規劃，救國團指出，八德國民運動中心係由桃園市政府新建工程處興建與驗收完成，經市府公開競標，數家廠商參與評審後，委由救國團營運。故救國團屬經營服務者而非工程營造者，且相關工程仍在保固期內。

對後續改善工程，救國團表示，此次羽球場燈光改善工程經體育局同意施作，並委請具有精密機械師執照之合格廠商施作。經現場初步勘查，此次意外事件應由新工處負責後續改善工程。

救國團指出，鄭市長亦於昨天下午四點親赴現場勘查並責成體育局及工務局儘速促請專業技師鑑定事發原因，完成修復工作，並向受到驚嚇民眾與輕傷者公開表示歉意並指示區公所前往慰問，且會承擔相關責任。該位受輕傷民眾第一時間即由救國團經營之八德國民運動中心同仁陪同就醫已無大礙，並由救國團積極辦理保險理賠事宜。

救國團呼籲，建築師公會、結構技師公會、土木技師公會全面徹底檢查設計內容及施工過程有無缺失問題，並希望營造廠商儘速改善完畢，以保障市民運動之安全。同時救國團將全力配合桃園市政府體育局進行善後事宜，儘速完成復原工作，以提供市民良善運動場館。

▼桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

▲▼桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

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