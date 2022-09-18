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社會 社會焦點 保障人權

「10cm鐵線」打開腳鐐！趁就醫越獄　暴力要犯陳坤和逃到外縣市

▲▼台中越獄犯陳坤和。（圖／記者爆料網提供）

▲陳坤和身穿病人服脫逃。（圖／記者爆料網提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中暴力要犯陳坤和(45歲)昨(17日)下午趁戒護就醫時脫逃，警方獲悉後第一時間發布通緝令，並全力展開追緝；初步了解，陳坤和因毒品、槍砲等案件被判刑16年，16日前往中國附醫拆左腳後跟鋼釘手術，17日傍晚竟趁巡房空檔利用「鐵線」破壞腳鐐後逃逸，目前已逃往外縣市。

警方初步調查，陳坤和是南投埔里人，因涉犯毒品、槍砲等案判刑16年，並於110年3月入獄，入獄前曾因左後腳跟骨折接受手術，16日在戒護下前往中國醫藥大學附設醫院拔除鋼釘，並於17日完成手術、返回病房休息。

不料當天傍晚5時20分許，陳坤和就趁巡房空檔，疑似利用以不明方式獲得的長約10公分鐵線，破壞腳鐐後逃離病房；下午5時44分監所管理員巡房時，才發現陳坤和早已不見蹤影。

警方追查，陳坤和在逃離醫院後，前往殯儀館偷車，並衝撞護欄逃逸，隨後發現有警車，果斷丟車逃跑，一度徒步在市區繞，後又改搭其他交通工具；陳嫌相當狡猾，脫逃後不斷往南、往北不同方向移動，企圖混淆警方，目前已經逃往外縣市，警方正進一步全力追緝中。

▼暴力要犯陳坤和。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中越獄犯陳坤和。（圖／記者游瓊華翻攝）

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