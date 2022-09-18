　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鹿野「逾800納骨塔位」震毀！寶華橋恐怖錯位　台東縣長說話了

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣在17日晚間21點41分發生芮氏規模6.4有感地震，台東縣長饒慶鈴於晚間23:30親自主持第一次工作會議了解縣內各地災情，並在18日上午到鹿野鄉寶華大橋（已封閉）、鹿野納骨塔及加樂橋了解地震災損狀況。

縣長饒慶鈴表示，經現場了解，鹿野納骨塔約有五分之二（逾800櫃位）受損，縣府與公所會即刻通知家屬開會研商，在取得家屬同意後盡快協助復原。

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

至於寶華橋部分，因為已經有40年的歷史，牆面有多處龜裂，之前也曾因地震而有受損的狀況，幸好前幾年已加強防護措施，並已經向中央提出4億元寶華橋新建計劃，縣府會搭設便橋以利往來車輛通行。加樂橋部份則為橋樑與道路銜接出現裂縫，目前橋樑結構沒有問題，縣府會進行補強工作。

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府說明，目前台東縣約有20多位民眾因地震受傷，所幸大多已返家休養。提醒鄉親這幾天陸續仍可能出現大小不等的餘震，請鄉親保持警戒，務必注意安全。

另外，台東縣政府也緊急發出停班課通知，因台20線南橫公路道路坍方落石，道路中斷，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村，18日自中午12時起停止上班上課。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
地震狂搖沒警報！　他激推1款APP「提前倒數」才晃
快訊／又發生5.9地震！　氣象局回應
快訊／國家警報響！規模5.9地震　北捷全線慢速行駛
快訊／餘震晃很大！規模5.9地震　最大震度5強
快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上
快訊／蘇澳烏岩角1女困石縫「失去心跳」　直升機吊掛搶救
「逾800納骨塔位」震毀！骨灰撒滿地　台東縣長回應了
快訊／蔡英文、賴清德皆到場！　「台下濺血」警遭割傷
快訊／極度危險暴力犯變裝一路逃！　這縣市要警戒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／女下切蘇澳烏岩角跌困石縫　失去心跳直升機吊掛搶救

快訊／正、副總統都到場力挺蔡適應　「台下驚爆濺血」警遭割傷

這縣市要警戒了！極度危險暴力犯變裝一路逃　越獄足跡落腳點曝

鹿野「逾800納骨塔位」震毀！寶華橋恐怖錯位　台東縣長說話了

強震搖斷南橫公路現場曝！傾瀉土石堆成坡　巨石卡路中心驚驚

禮貌小偷留紙條：謝謝勿報警　檳榔攤老闆超無奈…得手700判4月

開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

獨／高雄警全身酒味開夜車！認了小吃部喝2罐啤酒　拒測下場曝

不滿住家被判違建將拆除…新店夫妻陳屍家中！新北市府回應了

要犯陳坤和脫逃「中監慢半拍」！失竊貨車都找到　慢2小時才通報

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

快訊／女下切蘇澳烏岩角跌困石縫　失去心跳直升機吊掛搶救

快訊／正、副總統都到場力挺蔡適應　「台下驚爆濺血」警遭割傷

這縣市要警戒了！極度危險暴力犯變裝一路逃　越獄足跡落腳點曝

鹿野「逾800納骨塔位」震毀！寶華橋恐怖錯位　台東縣長說話了

強震搖斷南橫公路現場曝！傾瀉土石堆成坡　巨石卡路中心驚驚

禮貌小偷留紙條：謝謝勿報警　檳榔攤老闆超無奈…得手700判4月

開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

獨／高雄警全身酒味開夜車！認了小吃部喝2罐啤酒　拒測下場曝

不滿住家被判違建將拆除…新店夫妻陳屍家中！新北市府回應了

要犯陳坤和脫逃「中監慢半拍」！失竊貨車都找到　慢2小時才通報

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」才晃　網安裝讚：很準

圖／吳怡農頂艷陽合體山田摩衣　拚965萬「18歲公民權」同意票

前一夜強震狂搖心驚膽顫　關山清晨200人健行活動仍堅持不缺席

死後盼成鬼為人們撿開絆腳石　感恩追思會回顧陳綢阿嬤遺世大愛

生理女性一生花逾9萬招待大姨媽　他議會提案解決月經貧窮問題

5.9地震也是餘震！氣象局認定屬「良性發展」：有利於提早震完

近5千萬觀看！日網爆紅「睡前瘦腿操」6動作巨有感　2周腿圍消一圈

選戰倒數69天！最新民調陳其邁大贏47.1%　柯志恩競辦回應了

丁特也不忍了！提告遊戲橘子批「厚臉皮騙消費者三年」求償2070萬

快訊／國家警報響！13：19規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

國1死亡車禍！小貨車拋錨停路中遭撞　1死1傷

極度危險暴力犯一路逃　越獄足跡落腳桃園

即／苗栗採茶女倒車掉池塘　2人溺水送醫不治

台東關山碾米廠倒塌　損失千萬

即／地震強困「千年古城」秘境11遊客

「10cm鐵線」打開腳鐐！暴力要犯陳坤和脫逃

台中地檢發全台通緝令！緝拿陳坤和

即／正、副總統都到場　「台下濺血」警遭割傷

地震夜襲！台東「萬安磚窯場」震毀

住家被判違建遭拆…夫妻陳屍家中！新北市府回應了

全套最低價！高雄「口碑熱店」被抄了

更多熱門

相關新聞

強震搖斷南橫公路現場曝　大量土石「堆成坡」

強震搖斷南橫公路現場曝　大量土石「堆成坡」

台東17日晚間9時41分發生規模6.4極淺層地震，全台有感，其中台20線南橫公路195公里處新武呂段，山壁出現大量土石崩落情形，導致道路中斷，2村1部落停班停課。目前縣府已緊急派員搶通中。

高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

規模6↑地震特多　明年有望減少

規模6↑地震特多　明年有望減少

台南釣蝦客驚呼　在地震中釣蝦太驚奇

台南釣蝦客驚呼　在地震中釣蝦太驚奇

牆壁搖到裂開！專家曝3招檢查「你家安全嗎」

牆壁搖到裂開！專家曝3招檢查「你家安全嗎」

關鍵字：

地震 鹿野 台東

讀者迴響

熱門新聞

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

2色火龍果功效差很大！便祕「吃這款順爆」

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

蔡依林入選金氏世界紀錄！

55台TVBS遭換頻道「鏡電視卡位」

楊丞琳：不要頂著愛的頭銜綁架別人！

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面