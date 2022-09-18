鹿野「逾800納骨塔位」震毀！寶華橋恐怖錯位　台東縣長說話了

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣在17日晚間21點41分發生芮氏規模6.4有感地震，台東縣長饒慶鈴於晚間23:30親自主持第一次工作會議了解縣內各地災情，並在18日上午到鹿野鄉寶華大橋（已封閉）、鹿野納骨塔及加樂橋了解地震災損狀況。

縣長饒慶鈴表示，經現場了解，鹿野納骨塔約有五分之二（逾800櫃位）受損，縣府與公所會即刻通知家屬開會研商，在取得家屬同意後盡快協助復原。

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

至於寶華橋部分，因為已經有40年的歷史，牆面有多處龜裂，之前也曾因地震而有受損的狀況，幸好前幾年已加強防護措施，並已經向中央提出4億元寶華橋新建計劃，縣府會搭設便橋以利往來車輛通行。加樂橋部份則為橋樑與道路銜接出現裂縫，目前橋樑結構沒有問題，縣府會進行補強工作。



▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府說明，目前台東縣約有20多位民眾因地震受傷，所幸大多已返家休養。提醒鄉親這幾天陸續仍可能出現大小不等的餘震，請鄉親保持警戒，務必注意安全。

另外，台東縣政府也緊急發出停班課通知，因台20線南橫公路道路坍方落石，道路中斷，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村，18日自中午12時起停止上班上課。