地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」才晃　網安裝讚：很準

▲符合2條件才會收到警報。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（17日）晚台東發生芮氏規模6.4地震，後續餘震次數約50次，而稍早1時19分台東又發生規模5.9地震，最大震度花蓮5強。近兩日地震頻繁，但卻有不少民眾因沒收到警報而感到擔心，就有網友激推1款APP，直呼地震開始搖之前就收到通知了。

根據中央氣象局的地震報告，今日下午1時19分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於台東縣池上鄉，地震深度11.1公里，最大震度花蓮縣5強。詳細地震報告請點此

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▲地震報告。（圖／氣象局）

近兩日地震頻繁，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「X！又沒收到通知的進來+1」為題發文，提到這兩天一連震了好幾次，但始終沒有收到警報，只有他那麼衰？沒收到的大家請留言+1。貼文底下也有不少網友回應，「台北會有嗎？這兩天都沒收到」、「4級以上才有國家警報」、「邊緣人，習慣了」、「你可以自己裝APP」、「從頭到尾沒收到」。

事實上，臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」曾說明，國家級警報（災防告警訊息）發布是有門檻的，為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的警報影響到民眾，因此才會有以下2個標準：

1.預估地震規模5.0以上

2.預估震度達4級以上

▲這款APP會提前倒數秒數。圖非此次地震。（圖／記者曾筠淇翻攝）

對此，就有網友以「X！KNY天氣有多屌」為題發文分享，他安裝了「KNY台灣天氣地震速報」之後，APP真的會完美預測震波抵達時間，倒數結束以後就會開始搖。

不少網友也直喊，「太神」、「我的APP也是先跳出來才開始搖」、「馬上安裝」、「看到倒數真的害怕」、「顯示倒數又震動」、「我裝這個，真的有用，而且很準」、「昨晚安裝，真的神」。不過，該款APP目前僅支援安卓手機，「有沒有推薦iOS可用的」、「iOS沒有」、「iOS沒有KNY」。

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