快訊／國家警報響！13：19規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

昨晚21:41台東發生規模6.4地震，後續餘震次數超過60次，今日13:19台東池上發生規模5.9地震，為昨晚地震的後續餘震，中央氣象局表示，昨晚至目前為止，規模5以上餘震已超過3次。地震中心主任陳國昌表示，發生規模較大的餘震是「良性」發展，反而有助於後續餘震序列提早結束。