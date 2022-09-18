　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報響！13：19規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

國家警報響了！根據中央氣象局的地震報告，今天1時19分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於台東縣池上鄉，地震深度11.1公里，最大震度花蓮縣5強。台北捷運表示，目前全線列車慢速行駛。

地震發生後，氣象局也對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布災防告警訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【 第107號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年09月18日13時19分19秒
震央位置：北緯23.13°　東經121.18°
震源深度：11.1公里
芮氏規模：5.9
相對位置：臺東縣政府北方 41.8 公里 (位於臺東縣池上鄉)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度5強
5強：富里
4級：玉里、紅葉
3級：光復、鹽寮、銅門、花蓮市、西寶
2級：磯崎、西林、水璉、太魯閣、和平
1級：秀林

● 臺東縣地區最大震度5弱
5弱：成功
4級：池上、東河、鹿野、長濱、海端、利稻
3級：卑南
2級：臺東市、綠島、太麻里
1級：達仁、大武、蘭嶼

● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山
3級：日月潭、合歡山、奧萬大
2級：信義鄉、竹山、名間、南投市、埔里、國姓
1級：魚池

● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：大埔、番路、民雄、太保市
2級：阿里山、義竹

● 臺南市地區最大震度3級
3級：楠西、新化、七股
2級：東山、善化、永康、佳里、臺南市

● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、斗六市、水林、古坑、土庫
2級：四湖、麥寮

● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度3級
3級：員林
2級：大城、彰化市

● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、烏石坑
2級：臺中市、德基、大甲、霧峰、梧棲

● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南山、冬山
2級：澳花、武塔、牛鬥、內城、南澳、大同、宜蘭市、頭城
1級：龜山島、蘇澳

● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：三義
2級：鯉魚潭、苗栗市、南庄、竹南

● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
2級：六龜、甲仙、旗山、楠梓
1級：高雄市、壽山

● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西
2級：竹東、峨眉、竹北市、五峰

● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山
2級：新北市、五股、淡水
1級：新店、雙溪

● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、九如、屏東市
1級：瑪家、新埤、春日、小琉球、恆春、南灣

● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、新屋、桃園市

● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、臺北市、陽明山

● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市

● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
地震狂搖沒警報！　他激推1款APP「提前倒數」才晃
快訊／又發生5.9地震！　氣象局回應
快訊／國家警報響！規模5.9地震　北捷全線慢速行駛
快訊／餘震晃很大！規模5.9地震　最大震度5強
快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上
快訊／蘇澳烏岩角1女困石縫「失去心跳」　直升機吊掛搶救
「逾800納骨塔位」震毀！骨灰撒滿地　台東縣長回應了
快訊／蔡英文、賴清德皆到場！　「台下濺血」警遭割傷
快訊／極度危險暴力犯變裝一路逃！　這縣市要警戒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」才晃　網安裝讚：很準

死後盼成鬼為人們撿開絆腳石　感恩追思會回顧陳綢阿嬤遺世大愛

5.9地震也是餘震！氣象局認定屬「良性發展」：有利於提早震完

快訊／國家警報響！13：19規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

快訊／餘震晃很大！台東發生「規模5.9地震」最大震度5強

快訊／13:19地震　台北搖很大！網全嚇歪：警報狂叫

快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上

美容教主＋城市小姐合作跨學界　許聖梅曝「新美麗指標」：少女感

章格銘「後現代樂活」個展！　揭開品香、喫茶新樣貌　

他路跑突OHCA！跑者醫中斷比賽「從死神手上搶人回來」　2萬人淚讚

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」才晃　網安裝讚：很準

死後盼成鬼為人們撿開絆腳石　感恩追思會回顧陳綢阿嬤遺世大愛

5.9地震也是餘震！氣象局認定屬「良性發展」：有利於提早震完

快訊／國家警報響！13：19規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

快訊／餘震晃很大！台東發生「規模5.9地震」最大震度5強

快訊／13:19地震　台北搖很大！網全嚇歪：警報狂叫

快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上

美容教主＋城市小姐合作跨學界　許聖梅曝「新美麗指標」：少女感

章格銘「後現代樂活」個展！　揭開品香、喫茶新樣貌　

他路跑突OHCA！跑者醫中斷比賽「從死神手上搶人回來」　2萬人淚讚

鹿野逾800塔位震毀！3修復管道曝　最嚴重骨灰混合2方式告慰先人

女王逝世後從未露面！　威廉凱特「考慮帶9歲小喬治」參加國葬

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」才晃　網安裝讚：很準

圖／吳怡農頂艷陽合體山田摩衣　拚965萬「18歲公民權」同意票

前一夜強震狂搖心驚膽顫　關山清晨200人健行活動仍堅持不缺席

死後盼成鬼為人們撿開絆腳石　感恩追思會回顧陳綢阿嬤遺世大愛

生理女性一生花逾9萬招待大姨媽　他議會提案解決月經貧窮問題

5.9地震也是餘震！氣象局認定屬「良性發展」：有利於提早震完

近5千萬觀看！日網爆紅「睡前瘦腿操」6動作巨有感　2周腿圍消一圈

選戰倒數69天！最新民調陳其邁大贏47.1%　柯志恩競辦回應了

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

快訊／09：52規模4.9地震！　最大震度4級

快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上

強震15樓視角曝光　她絕望哭號

快訊／又震！　規模4.1、最大震度3級

睡覺時地震來襲怎麼辧？　內政部：繼續留在床上

恐又有雙颱！今變天有雨　「秋涼探21℃」時間曝

台東強震不正常　2天有規模5餘震

餘震不停！台東發生規模5.9地震

敷島移民村塌！改制後首次6強

更多熱門

相關新聞

5.9地震是餘震！氣象局：屬良性發展

5.9地震是餘震！氣象局：屬良性發展

昨晚21:41台東發生規模6.4地震，後續餘震次數超過60次，今日13:19台東池上發生規模5.9地震，為昨晚地震的後續餘震，中央氣象局表示，昨晚至目前為止，規模5以上餘震已超過3次。地震中心主任陳國昌表示，發生規模較大的餘震是「良性」發展，反而有助於後續餘震序列提早結束。

餘震不停！台東發生規模5.9地震

餘震不停！台東發生規模5.9地震

快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上

快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上

快訊／13:19地震　台北搖很大！

快訊／13:19地震　台北搖很大！

800納骨塔位震毀！寶華橋恐怖錯位　台東縣長說話了

800納骨塔位震毀！寶華橋恐怖錯位　台東縣長說話了

關鍵字：

地震氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

2色火龍果功效差很大！便祕「吃這款順爆」

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

蔡依林入選金氏世界紀錄！

55台TVBS遭換頻道「鏡電視卡位」

楊丞琳：不要頂著愛的頭銜綁架別人！

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面