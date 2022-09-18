快訊／國家警報響！13：19規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
國家警報響了！根據中央氣象局的地震報告，今天1時19分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於台東縣池上鄉，地震深度11.1公里，最大震度花蓮縣5強。台北捷運表示，目前全線列車慢速行駛。
地震發生後，氣象局也對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布災防告警訊息。
【 第107號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年09月18日13時19分19秒
震央位置：北緯23.13° 東經121.18°
震源深度：11.1公里
芮氏規模：5.9
相對位置：臺東縣政府北方 41.8 公里 (位於臺東縣池上鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度5強
5強：富里
4級：玉里、紅葉
3級：光復、鹽寮、銅門、花蓮市、西寶
2級：磯崎、西林、水璉、太魯閣、和平
1級：秀林
● 臺東縣地區最大震度5弱
5弱：成功
4級：池上、東河、鹿野、長濱、海端、利稻
3級：卑南
2級：臺東市、綠島、太麻里
1級：達仁、大武、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山
3級：日月潭、合歡山、奧萬大
2級：信義鄉、竹山、名間、南投市、埔里、國姓
1級：魚池
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：大埔、番路、民雄、太保市
2級：阿里山、義竹
● 臺南市地區最大震度3級
3級：楠西、新化、七股
2級：東山、善化、永康、佳里、臺南市
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、斗六市、水林、古坑、土庫
2級：四湖、麥寮
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：員林
2級：大城、彰化市
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、烏石坑
2級：臺中市、德基、大甲、霧峰、梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南山、冬山
2級：澳花、武塔、牛鬥、內城、南澳、大同、宜蘭市、頭城
1級：龜山島、蘇澳
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：三義
2級：鯉魚潭、苗栗市、南庄、竹南
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
2級：六龜、甲仙、旗山、楠梓
1級：高雄市、壽山
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西
2級：竹東、峨眉、竹北市、五峰
● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山
2級：新北市、五股、淡水
1級：新店、雙溪
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、九如、屏東市
1級：瑪家、新埤、春日、小琉球、恆春、南灣
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、新屋、桃園市
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、臺北市、陽明山
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
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