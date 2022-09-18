前一夜強震狂搖心驚膽顫　關山清晨200人健行活動仍堅持不缺席

▲200人參加健行活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歷經前一晚的6.4級強震及餘震不間斷，今天清晨仍有超過200位的台東縣關山鎮民參加「親子健行活動」活動。主辦的關山鎮體育會理事長李偉鈺表示，關山鎮體育會每年都會規劃相關的體育推廣活動已經12年，即使前一晚開始地震加上餘震讓鎮民一夜幾乎未飽眠，但早上大家依然精神飽滿而且堅持不缺席。



超過200位報名參加由關山鎮體育會主辦的I台灣2.0計劃「親子健行活動」，大伙見面先報平安並聊起前晚開始震不停的影響。縣議員陳宏宗大聲呼籲鎮民在地震發生後還有陸續的餘震需要注意，陳宏宗也向鎮民報告縱谷地區受到地震發生所造成的災情。



李偉鈺表示，關山鎮體育會12年來在地方除了推廣全民的體育活動外，每年也會協助在地的社團藉由一年一次的成果發表會彼此進行交流。儘管6.4級地震前一晚來攪局，鎮民心驚膽跳度過一晚，但超過200位報名參加活動的親子秉持「一個都不能少」全員到齊。



關山鎮體育會前理事長謝建泉校長連年掌旗走在健行隊伍的最前面，他鼓勵大家要落實體育會的精神「要活就要動」；有意參選年底選舉的各候選人也把握機會在場尋求支持，而風光明媚的關山親水公園也難得出現許久未見「人聲鼎沸」的熱鬧場景。