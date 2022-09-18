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協助基隆漁村再造　海大團隊獲迴游農村競賽金獎

▲海大團隊獲得本屆大專生迴游農村競賽金獎。（圖／記者楊惠琪攝）

▲海大團隊獲得本屆大專生迴游農村競賽金獎，由農委會副主委陳駿季（左一）頒獎。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會主辦第12屆大專生迴游農村競賽今（18日）舉行頒獎典禮，今年共有25個大專團隊參賽，歷經2個月駐村投入農村再造，由國立臺灣海洋大學師資培育中心暨教育研究所團隊「海大睿思家族」，協助基隆漁村再造，榮獲本屆金獎，獲得10萬元獎金。

海大睿思家族團隊成員嚴詩涵、趙詩潔、賴信村、周以德等人，為協助基隆漁村再造，加入正濱和平島商圈發展協會，協助當地居民挖掘在地人文與歷史故事，舉辦和平島歷史走廊展覽與市集，同時也透過空間活化再利用，協助當地老屋再造，把廢棄破舊的老屋，打造成開放是的共創空間，吸引新創團體投入經營。

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農委會副主委陳駿季說，新世代農業需要跨領域青年帶來創新發展，本屆許多學生團隊進駐，觀察到農漁村的高齡照顧需求、還有團隊以在地特色農產開發食農教育體驗課程，肯定大專生以行動實踐來參與農村再造，「台灣農業的未來已經埋下一顆種籽」。

農委會表示，為鼓勵青年參與農村，從2011年開始辦理「大專生迴游農村競賽」，今年除了農村空間活化、綠色照顧、食農教育、產品開發等，更有團隊開發農業科技防盜系統，成功防止西瓜賊入侵西瓜園，降低農損，此研發未來也可以應用在其他農產業。

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