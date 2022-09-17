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研究報告6篇重複性高　張善政：發文請農委會同意公布文件

▲針對農委會要求月底前提出書面報告，國民黨桃園市長選人張善政今（17）日受訪時表示，會積極配合宏碁的作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對農委會要求月底前提出書面報告，國民黨桃園市長選人張善政今（17）日受訪時表示，會積極配合宏碁的作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農委會昨天召開記者會，質疑時任宏碁副總的張善政研究報告有6篇重複度高，要求月底前提出書面報告，對此，張善政今天受訪時表示，這部分會積極配合宏碁的作業，會很快的發文給農委會，請對方同意把某些關鍵文件、所有計畫成果文件都公開，關於經費運用，在計畫書裡面有非常清楚的預算分配表，希望儘快公諸於世。

有資深媒體人質疑張善政研究報告有不可告人之處，張善政今天回應指出：「媒體非常有想像力，農委會日前已宣布，對我們案子的看法，我們會很快的發文給農委會，請他同意把某些關鍵文件、甚至所有計畫成果文件都公開，裡面關於經費運用，在計畫書裡面有非常清楚的預算分配表，希望公諸於世後讓大家可以清楚看到，預算分配裡面，我的名下是沒有任何一款錢的人事費。」

張善政說：「這可以證明我先前說，有任何一塊錢掉到我口袋就會退選的事情，這在當初預算分配表講的非常清楚，這份文件，還有其他所有成果文件，會即刻發文農委會，請他公開。」

▲國民黨桃園市長選人張善政今天受訪時針對有黑函在桃園社區散發投遞，黑函屬名是民進黨桃園黨部，我們會有回應，我們會提告。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長選人張善政今天受訪時針對有黑函在桃園社區散發投遞，黑函屬名是民進黨桃園黨部，我們會有回應，我們會提告。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於農委會指稱，研究報告中沒有保密條款，張善政則駁斥說，合約上面寫的白紙黑字，有保密條款，且沒有保密終止的期限，這就是睜眼說瞎話，文字上面白紙自記載有保密條款。

張善政還說，民進黨正試圖把抄襲的帽子往所有人頭上戴，包括我，選民的心裡面自有一把尺，非常清楚事情的原委，我們很快會公開，在農委會同意解密這些文件後，我們會很快的公開說明。

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