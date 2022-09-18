批民進黨「夾文宣」是選舉奧步　國民黨提3敬告：蔡英文應道歉

▲國民黨18日召開「民進黨桃園選舉大奧步 散播不實文宣！骯髒無下限！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市黨部以夾報、塞信箱發送文宣，質疑國民黨桃園市長候選人張善政擔任宏碁副總時主持的農委會研究案涉嫌抄襲。對此，國民黨文傳會今（18日）召開記者會，批評民進黨「選舉大奧步，骯髒無下限」，向其提出三項敬告，並要求民進黨主席蔡英文應針對劣質抹黑文宣公開道歉，主事者也應面對刑事責任。

記者會中，文傳會主委洪孟楷指出，民進黨桃園市黨部這兩天用龐大資源，鋪天蓋地要把未經確認的週刊報導，以及完全不是事實的標語，用派報方式普發給桃園市民，這不是奧步，什麼才是奧步？印刷、發送、配置，後面的資源多龐大，這是完全不對稱的選舉，民進黨正在用龐大資源給予最不實的抹黑。

洪孟楷強調，唯有行霹靂手段，才能展菩薩心腸，張善政絕對禁得起考驗，但對於骯髒抹黑，我們也絕對不會姑息。張善政已到桃園市政府警察局中壢分局偵查隊報案，警方、檢調該動起來了。

為此，洪孟楷代表中國國民黨中央黨部向民進黨提出三項敬告：第一、敬告民進黨桃園市黨部，你們的行為已經違反選罷法，負責的一個都別想逃，請面對刑事責任；第二、敬告民進黨桃園市長候選人，身為立法者，知法犯法最不可取，林智堅論文被認證抄襲，何時要道歉；第三、敬告民進黨中央，作為現在執政黨，造謠、抹黑、不實攻擊是民主發展過程中最令人深惡痛絕的，不要自甘墮落，請蔡英文向國人公開道歉。

身為當事人，張善政昨晚已到到中壢警分局提告，他表示，針對民進黨桃園市黨部到處散發這份不實抹黑文宣，我感到非常憤怒，對於民進黨這種下三濫手法非常不恥，所以以實際行動捍衛清白，打擊這種選舉奧步。