張善政拿保密條款避抄襲爭議　陳吉仲強調：已不存在「近期找當事人說明」

▲農委會主委陳吉仲說，張善政研究計畫的終身保密條款已經不存在。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，之後解釋因為有保密條款不願說明，農委會主委陳吉仲今（16日）上午接受媒體訪問時指出，農委會重新檢視合約，保密理由已經不存在，所以將研究報告提供給各黨團與立法委員，若乙方（張善政）要對外說明，農委會都尊重，針對可能抄襲爭議的盤點工作即將告一段落，將請當事人跟計畫執行機關提供相關意見，針對疑點來進行說明。

張善政日前遭踢爆，在任職宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫，產出的報告竟是抄雜誌、抄論文、抄農委會的資料，甚至還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告。

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不過，張善政以農委會研究報告有終身保密制度，不便透露太多資訊，但遭到外界批評，指保密條款是指「計畫還在執行期間」，目前報告結案都有上網公開，沒有保密問題，張善政卻還在瞎扯；今天更有媒體披露契約條文完整內容，因該計畫非屬敏感科技項目，在96年陸續上網公布後，就依法解除相關人員保密義務。

▲陳吉仲說，張善政研究計畫的終身保密條款理由已經不存在。（圖／記者許敏溶攝）

對此，陳吉仲今上午參加第6屆百大青農標竿表揚典禮前接受媒體聯訪時表示，之前會對外說明，是因為日前張善政曾說，合約有所謂終身保密條款，才會回應農委會沒有終身保密條款，而農委會在2到3週前，已經重新檢視合約，98年保密理由已經不見，並依據政府公開資訊法，將研究成果報告提供給所有的各黨團與立法委員，故已經沒有所謂保密的理由存在，要特別說明。

陳吉仲也重申，所有農委會委託的研究報告計畫，都有相關保密條款，但有保密條款條文在契約內，不代表每一個研究報告要保密，針對張善政這個個案，從96年到98年執行農業電子相關的研究計畫三年的研究成果，96到97年都已經在政府的資訊公開網上網公告成果，所以沒有必要保密。

媒體詢問乙方（張善政）是否可公開談論研究計畫相關內容？陳吉仲說，按照契約的規範，沒有保密相關要求下，乙方要針對研究成果做任何說明，都會尊重乙方。

至於契約中載明，若有涉及抄襲，會進行法律追查責任，媒體好奇農委會目前進度，陳吉仲指出，之前已經說明過，農委會針對這次研究報告，引發外界疑慮，以及96到98年相關研究成果是否涉及涉及非常高重複或可能抄襲疑慮，會進行完整盤點，這部分工作即將告一段落，接下來會依照相關流程，請當事人跟計畫執行機關提供相關意見，針對疑點來進行說明。



