全國基層體育表揚！林右昌獲特殊體育貢獻獎　副市長代表領獎

▲全國基層體育表揚！基隆市長林右昌獲「特殊體育貢獻獎」，副市長林永發代表領獎。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

慶祝111年國民體育日，全國縣市體育會聯合總會今（17日）於花蓮縣翰品酒店舉辦「全國基層體育有功團體及個人表揚大會」，基隆市林右昌市長榮獲「特殊體育貢獻獎」，由基隆市副市長林永發代表受獎。

今年共有2位縣市首長獲頒特殊體育貢獻獎，包含基隆市長林右昌及花蓮縣長徐榛蔚。代表基隆市長出席領獎的副市長林永發表示，市長對於全國體育聯合會的肯定表示非常感謝，獲頒特殊體育貢獻獎也不居功，表示一切成果都是基層體育推手共同努力的成果，並非一人的功勞，市長也表示他獲獎，同時也代表基隆市推動全民體育的熱忱備受肯定，榮耀歸功於全體基隆市民。

教育處長杜國正表示，基隆市每年都舉辦多項大型體育活動，著名的有外山木海上長泳、全國萬人健走大會師、全國新住民健走暨嘉年華等，此外，基隆市在推動教育部運動i臺灣計畫連續4年榮獲特優的縣市，此項殊榮是六都以外唯一縣市。副市長林永發指出，市府成功整合各社團大小活動與賽事，對象含括各年齡層，也兼顧運動與觀光相結合，打造基隆為休閒觀光的城市。

除基隆市長林右昌獲特殊貢獻獎之外，基隆市中山高中鄭裕成校長及市府教育處體育保健科李上泰科長也獲頒「推展社會體育有功個人獎」，表揚大會由教育部體育署葉丁鵬參事、臺灣體育總會理事長汪輝、縣市體育會聯合會榮譽會長蔡家福及會長鄭錦洲等貴賓出席與會，大會感謝各縣市受獎團體與個人的付出，也勉勵各單位持續努力，協助國內社會運動蓬勃發展，讓基層社會體育的穩固基礎成為競技體育突破成績的最大支持。

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