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基隆+788！17日增設大型接種站　市府籲嬰幼童儘速接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中17日公布國內本土病例，新增3萬9394例，其中基隆新增788例，全市專責病房空床率48.5%，市長林右昌表示，衛生局17、18日在基隆港務分公司1樓設置大型接種站，為6個月到5歲幼兒接種BNT疫苗，家長帶著尚未接種的幼兒，儘速來完成疫苗施打，提升孩子的防護力。

衛生局在基隆港務分公司1樓設置的大型接種站，在17、18日提供6個月到5歲幼兒，免預約接種BNT疫苗服務，衛生局提醒家長，記得攜帶幼兒的健保卡、兒童健康手冊，若幼兒目前有發燒等急性疾病或染疫未滿3個月，請暫緩接種，至於非設籍基隆市者可就近至合約醫療院所預約接種。

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▲0917基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日788名確診人數中，包括外縣市通報77例，佔9.77%；其中女性432人、男性356人；若以年齡別區分的話，35-44歲有127人最多，占16.12%；15-24及45-54歲都有118人次之，占14.97%，至於75歲以上的長者有38人、65-74歲有76人、6歲以下有50人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治70人、空床66床，空床率48.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症25名、中症17名、輕症17名；部立基隆醫院：輕症9名；礦工醫院：輕症2名；三總基隆分院無收治。

▲0917基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬4459人，利用快速通道的有4萬3484人，有9萬2922人完成居家醫療評估，居家醫療已入案7萬1941人，條件不符合則有2萬0981人。

▲0917基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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