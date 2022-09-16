基隆+808！專責病房空床率44.1%　林右昌籲遵循防疫規定

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中16日公布國內本土病例，新增4萬1430例，其中基隆新增808例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率44.1%，雖較三天來人數略降，仍疾呼市民做好防疫措施，接種疫苗降低因染疫重症風險，籲請尚未完成應接種疫苗劑次的民眾，到本市合約醫療院所預約接種，務必遵循現行防疫規定，外出戴好口罩，落實手部清潔。

林右昌表示，為提供孩子更好防護力，市府17、18日將在基隆港務分公司中正路側1樓，開設6個月到5歲幼兒BNT大型接種站，免預約接種。衛生局提醒家長，接種疫苗降低重症風險及MIS-C發生機率，到場請攜健保卡、兒童健康手冊，幼兒若目前發燒或染疫未滿3個月，暫緩接種。

有關基隆市疫情部分，本市今日808名確診人數中，包括外縣市通報145例，佔17.95%；其中女性445人、男性363人；若以年齡別區分，25-34歲有119人最多，占14.73%，其次35-44歲有118人、55-64歲有118人，皆各占14.60%；至於75歲以上的長者有34人、65-74歲有82人、6歲以下有36人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治76人、空床60床，空床率44.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症25名、中症17名、輕症24名；部立基隆醫院，輕症8名；礦工醫院，輕症2名；三總基隆分院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬3400人，利用快速通道的有4萬3247人，有9萬2181人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬1295人，條件不符合則有2萬0886人。

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