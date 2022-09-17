笑爆不負責啦！日本動漫《烏龍派出所》　將進駐正濱遊客中心

▲日本動漫《烏龍派出所》將進駐正濱遊客中心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「閃啦、閃啦、撞到不負責」聽到這句耳熟能詳的台詞，就知道《烏龍派出所》的阿兩又要出包了！伴隨許多人童年時光的經典漫畫作品《烏龍派出所》，將移師至基隆市中正區正濱漁港，原本正濱派出所改建成的正濱遊客中心，將展出到10月底。基隆市政府邀請全國的動漫迷，來到舊正濱派出所，見證這場台日警界的研修之旅。

基隆市政府表示，《烏龍派出所》，在日本連載40年，甚至被喻為1套日本近代史，連位於作品世界觀的東京都葛飾區都決定在2024年成立《烏龍派出所》紀念館，劇情中的「龜有公園前派出所」原本只是1間平凡的小小派出所，但在超級麻煩兼笑料製造者的菜鳥警員-兩津勘吉報到後，每天都上演各種烏龍鬧事，連台灣都有廣大的粉絲。

▲原本正濱派出所改建成的正濱遊客中心。

今年9月首發前往台灣出差展開神祕海外任務，第1站先來到海派又浪漫的基隆，在七堵鐵道紀念園區駐紮行動派出所，帶來經典角色和劇中警所場景，以及初次在台亮相的限定周邊，讓許多粉絲驚豔不已；並搶在2024年東京《烏龍派出所》紀念館開設前，成員們將在10月底前往基隆人氣最高的景點正濱漁港，在變身為正濱遊客中心的舊正濱派出所內，展開另一波台日警界友好的交流研習之旅。

觀銷處長曾姿雯表示，近年正濱及和平島地區觀光熱絡，加上各種亮點活動吸引大批遊客湧入，位於漁會正濱大樓到正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園的旅遊中繼點-舊正濱派出所有著最佳的地理位置，於是決定創造一個新的光盒地標，做為地區活化兼具旅遊諮詢服務的場域空間，以基隆海港城市流動美為出發的立面設計，有如微風吹起的水紋，也榮獲2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。

▲夜間正濱遊客中心。



曾姿雯賣關子説，在全新的正濱遊客中心1、2樓的偌大空間裡，《烏龍派出所》成員們，將帶來更驚奇、更精彩的搞笑情境，更多的烏龍彩蛋將會陸續公佈，請大家持續關注「基隆旅遊網」官網及「基隆旅遊網」臉書粉專。

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