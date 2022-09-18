群魚飛躍水面！地震太晃「滿地活魚」影片瘋傳　網驚：都跑出來了

▲愛河有好幾條魚跳出水面。（圖／翻攝自「記者爆料網」）

記者曾筠淇／綜合報導

好多條魚都跳出水面，甚至彈到陸地上了！台東昨（17日）晚9時41分發生芮氏規模6.4的強震，最大震度6強，而地震發生當下，除了有網友捕捉到高雄愛河「群魚飛躍」的畫面，還有另名網友騎車經過某路段時，發現滿地都是魚。影片曝光後，也引發網友熱議。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上轉貼各地發生地震後的災情畫面，而其中一則就是魚群跳到地面的影片。從畫面可見，整條馬路滿滿的都是魚，或許是因為才剛跳出水面的關係，所以還在陸地上不斷跳動掙扎著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片拍攝者看到後直呼，「地震了，魚都跑出來了！」但她實在不敢把魚抓回水裡；而後方則有位男子將陸地上的魚一條一條抓起，並放進籃子內，可能是想幫忙放回水裡。

除此之外，也有網友在PTT的Gossiping板上，以「地震當下...高雄愛河大量魚群跳出水面」為題轉貼影片，畫面中可見，好幾條魚都從水中跳出再回水裡，他透露自己過去從未看過這種景象，地震當下動物會有什麼不尋常的反應嗎？

話題引發討論，底下不少網友紛紛回應，「真．飛魚」、「說真的，有點恐怖」、「好多魚呀」、「魚：不能出門膩」、「愛河竟然魚那麼多」、「哇啊！好多喔」、「魚躍龍門，好吉兆」。也有網友分享，「我8年前也看過」。

<br>

昨夜一連45震，今早也發生數次地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震相當強大，台東池上更測到今年最大震度6強，甚至連台北都明顯搖晃，該地區發生如此大規模地震是非常奇怪的，「一定有我們還不知道的構造存在」；自1973年起至今，該地只有發生7次規模5以上地震，僅一次規模超過5.5，這裡的地震真的非常稀少。

陳國昌說，這次地震規模相當大，所以餘震多是難免的，預估2天內不排除有規模5以上的餘震、5天內不排除有規模4的餘震。他也表示，這次地震應該與板塊推擠有關，由於該地區的地質結構影響，在主震發生後雖然會有一連串餘震，但能量衰退很快，不用擔心未來會有更大餘震發生。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►舒潔衛生紙「一包15元有找」 如棉絮般柔軟！你值得最好

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►一穿像瘦5公斤！「石墨烯塑身褲」還你S曲線 4色任挑千元有找

►一片10元！摩戴舒「韓版4D口罩」櫻花粉絕美 防疫也要很漂亮