開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

▲工程人員搶修中。（圖／翻攝自林智鴻議員臉書）

記者許宥孺／高雄報導

台東縣關山昨(17日)晚間9點41分發生規模6.4強震，震源深度7.3公里，全台有感。高雄市鳳山區中正預校大門外就發生水管破裂，大量自來水不斷湧出，一度傳出可能造成大停水，不過水公司表示，破裂的管線是排水線，約影響30戶，今日上午已搶修完成。

昨晚強震後，各地傳出災情，鳳山區誠義里凱旋路一帶發生水管破損，加上柏油路裂開，大量自來水不斷湧出，警方和里長接獲災情通報後，也前往現場警戒，民眾則擔心恐會影響民生用水。

鳳山區誠意里長劉啟芳表示，昨晚發生後，因水壓非常強大，造成柏油路面突起，大量自來水不斷湧出，水公司大約在凌晨2點找到制水閥，將水先關閉，不過有部分用戶已經使用到混濁的自來水，整個修復工程預計會在下午3點完工。

水公司七區管理處副處長徐志宏今(18日)表示，破裂的塑膠水管是排水管線，水管直徑200毫米，昨日發生漏水狀況後，水公司已先將制水閥關閉，約影響30戶用水，今日一早已派員進場搶修，目前已搶修完成，已逐漸復水。

經發局提醒，受地震影響，部分區域供水系統水壓或有瞬間下降狀況，若仍有停水或停電情形，民眾可通報1999，市府將協調相關單位儘速修復。此外因應後續可能餘震，經發局會持續要求各業管單位加強警戒，確保供水供電正常及相關管線安全。