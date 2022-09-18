快訊／13:19地震　台北搖很大！網全嚇歪：警報狂叫

記者黃君瀚／綜合報導

今日中午1點19分台東縣池上鄉發生芮氏規模5.9有感地震，最大震度5強。瞬間晃動嚇壞全台各地網友，國家警報聲大響，「又收到警報了」、「台中很大」、「又是先警報再震」、「大又久」、「中和10樓搖很大」、「中友（百貨）七樓有感」、「南投先警報再地震」。

根據中央氣象局的地震報告，今天1時19分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於台東縣池上鄉，地震深度11.1公里，最大震度5強。

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全台各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度5強

5強：富里

4級：玉里、紅葉

3級：光復、鹽寮、銅門、花蓮市、西寶

2級：磯崎、西林、水璉、太魯閣、和平

1級：秀林

● 臺東縣地區最大震度5弱

5弱：成功

4級：池上、東河、鹿野、長濱、海端、利稻

3級：卑南

2級：臺東市、綠島、太麻里

1級：達仁、大武、蘭嶼

● 南投縣地區最大震度4級

4級：玉山

3級：日月潭、合歡山、奧萬大

2級：信義鄉、竹山、名間、南投市、埔里、國姓

1級：魚池

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：大埔、番路、民雄、太保市

2級：阿里山、義竹

● 臺南市地區最大震度3級

3級：楠西、新化、七股

2級：東山、善化、永康、佳里、臺南市

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：草嶺、斗六市、水林、古坑、土庫

2級：四湖、麥寮

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：員林

2級：大城、彰化市

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山、烏石坑

2級：臺中市、德基、大甲、霧峰、梧棲

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：南山、冬山

2級：澳花、武塔、牛鬥、內城、南澳、大同、宜蘭市、頭城

1級：龜山島、蘇澳

● 苗栗縣地區最大震度3級

3級：三義

2級：鯉魚潭、苗栗市、南庄、竹南

● 高雄市地區最大震度3級

3級：桃源

2級：六龜、甲仙、旗山、楠梓

1級：高雄市、壽山

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：關西

2級：竹東、峨眉、竹北市、五峰

● 新北市地區最大震度3級

3級：五分山

2級：新北市、五股、淡水

1級：新店、雙溪

● 屏東縣地區最大震度2級

2級：三地門、九如、屏東市

1級：瑪家、新埤、春日、小琉球、恆春、南灣

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光、新屋、桃園市

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級

2級：木柵、臺北市、陽明山

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市