快訊／台東大地震驚傳「房屋倒塌」！改制後首次6強震度

記者柯振中、楊漢聲／台東報導

台東縣17日晚間9點41分發生芮氏規模6.4的地震，震源深度7.3公里，屬於極淺層地震，最大震度6強，是台灣改制後首次出現「6強」的震度。地震發生後，台東有位居民的老屋因此倒塌，畫面相當驚悚。

▲台東地震發生後，有老屋因此倒塌。（圖／記者楊漢聲翻攝）



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這起地震全台有感，各地震度為台東縣6強，花蓮縣5強，高雄市5弱，南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、屏東縣、嘉義市4級，彰化縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市3級，澎湖縣、桃園市、新竹市、台北市2級，基隆市1級。

▲台東地震發生後，初鹿有超商貨品散落一地。（圖／記者楊漢聲翻攝）



據了解，中央氣象局2020年參考日本做法，將震度細分為0~4級、5弱、5強、6弱、6強及7級，一共10個等級。而此次地震是改制以後，首次出現「6強」的震度。

由於地震震度相當恐怖，台東農專後門還發生了老屋倒塌的狀況。此外，台東初鹿也有超商貨品散落一地，畫面一片狼藉。

據了解，這棟倒塌的房屋是屋齡約80年的日式建築。張姓屋主表示，他結婚時還住在這裡，目前已有20多年無人居住，常常有大學教授帶學生來參觀，沒想到已經經過80年，卻挺不過這次的地震，充滿回憶的房子倒掉，令人不勝唏噓。

▼氣象局使用地震震度分級新制後，首次出現「6強」的震度。（圖／氣象局）



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