　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洗澡突地震！監視器拍「邊逃邊穿內褲」狂喊好大喔　1.4萬人朝聖

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東17日晚間9時41分發生規模6.4地震，最大震度6強為50年來罕見的地震，該起地震發生後也接連發生多起大小地震。台南一名女網友PO出家裡的監視器畫面，拍下全家逃生時，正在洗澡的先生全裸的逃生過程，讓1.4萬名網友笑翻朝聖。

「老公有同意PO出來！」該名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出影片表示，老公17日晚上9時許到家後馬上去洗澡，沒想到突然遇到大地震發生。

▲▼洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」。（圖／翻攝爆廢公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼原PO帶著兩個孩子逃生，老公則拿著內褲邊逃邊穿。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO說，晚上9時41分接到地震通知時，立刻大喊「好大喔」並帶著小孩衝出家門，跑出去後才看到老公在身後，直到搖晃結束才會家查看監視器畫面，發現沒有錄到明顯的搖晃，反而錄到老公「一邊跑一邊穿內褲」的畫面，讓她忍不住PO網分享，「他說他有差一點就跌倒了，因為洗澡身上都是濕的」。

該文PO出短短3小時就有1.4萬人朝聖留言，「犯規，推薦自己老公（很大）」、「還好有褲子，不然要脫褲懶嘍」、「這個畫面加上一直聽到聲音說好大喔好大喔XD」、「還好沒跌倒，不然又是另一則故事了」、「你老公確定知道他的屁股給一萬多人看到了嗎XD」、「下次可以內褲套頭啦比較快 把頭遮住沒人知道他是誰就好了」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
氣象局：台東6.4強震「不正常」　2天內恐有規模5以上餘震
快訊／地震強襲！高雄夢時代「牆壁崩裂」網看傻
快訊／台東大地震驚傳「房屋倒塌」！改制後首次6強震度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

洗澡突地震！監視器拍「邊逃邊穿內褲」狂喊好大喔　1.4萬人朝聖

快訊／台東02：03又晃！1分鐘4.7、4.2連續2地震　最大震度3級

夢時代牆壁天花板「被地震破壞」慘況曝光　壽喜燒店宣布暫停營業

3小時31震！台東0:44規模4.5地震　地震中心：可能存在不明構造

6.4強震「15樓視角」曝光！魚缸慘變高樓海嘯　她絕望哭號嚇壞網友

6.4強震超有感！高雄35人受困電梯　捷運已恢復行駛

台鐵多路段恢復行駛「27列車延誤」　玉里=太麻里間持續停駛

整晚震不停！3公路傳災情　「中橫公路靈甫橋坍方中斷」

台東寶華橋「橋面錯位」欄杆斷裂！接縫隆起緊急封橋

整晚狂震！台鐵傳災情　關山=瑞源間「電車線懸臂掉落」

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

桃園男討錢被嗆「沒本事」　毆妻致死...伴屍10hrs自首

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

國小校門驚見恐龍家長！　穿玩偶裝接送小孩超開心

洗澡突地震！監視器拍「邊逃邊穿內褲」狂喊好大喔　1.4萬人朝聖

快訊／台東02：03又晃！1分鐘4.7、4.2連續2地震　最大震度3級

夢時代牆壁天花板「被地震破壞」慘況曝光　壽喜燒店宣布暫停營業

3小時31震！台東0:44規模4.5地震　地震中心：可能存在不明構造

6.4強震「15樓視角」曝光！魚缸慘變高樓海嘯　她絕望哭號嚇壞網友

6.4強震超有感！高雄35人受困電梯　捷運已恢復行駛

台鐵多路段恢復行駛「27列車延誤」　玉里=太麻里間持續停駛

整晚震不停！3公路傳災情　「中橫公路靈甫橋坍方中斷」

台東寶華橋「橋面錯位」欄杆斷裂！接縫隆起緊急封橋

整晚狂震！台鐵傳災情　關山=瑞源間「電車線懸臂掉落」

洗澡突地震！監視器拍「邊逃邊穿內褲」狂喊好大喔　1.4萬人朝聖

U18／林詔恩、伍祐城合力完封荷蘭　中華隊闖進冠軍戰

快訊／台東02：03又晃！1分鐘4.7、4.2連續2地震　最大震度3級

美國援台武器包括「F-35戰機」？　于北辰曝：台灣已有人會飛了

飼主屋頂遛狗不牽繩　下一秒柴犬「小跑跳出牆」墜5樓慘死

台中地檢署發布全台通緝令！　緝拿暴力槍砲犯陳坤和

夢時代牆壁天花板「被地震破壞」慘況曝光　壽喜燒店宣布暫停營業

地震夜襲！台東「萬安磚窯場」震毀　68年文化資產崩落滿地

白宮：拜登可望18日赴倫敦　弔唁英國女王

台東關山碾米廠倒塌粗估「損失數千萬」　多處道路暫封

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

無邊際泳池變「空中海嘯」妹子尖叫

快訊／3小時31震！東河0:44規模4.5地震

台東強震不正常　2天有規模5餘震

快訊／6強地震強襲！高雄夢時代「牆壁崩裂」網看傻

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

台東大地震驚傳房屋倒塌　改制後首次6強

6.4強震15樓視角曝光　她絕望哭號嚇壞網

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

台東6.4強震　高雄愛河魚類跳出水面

台東21:41發生6.2極淺層強震

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

快訊／超晃！台東21:41發生有感地震　台北有感

台東寶華橋「橋面錯位」接縫斷裂

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

更多熱門

相關新聞

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，震源深度7.3公里，屬於極淺層地震，全台有感。地震發生後，高雄夢時代購物中心傳出牆壁龜裂、天花板掉落等災情，位在夢時代9樓的一番地壽喜燒17日晚間宣布，由於地震影響，造成店內部份設施損壞，18日起暫停營業。

地震夜襲！台東「萬安磚窯場」震毀

地震夜襲！台東「萬安磚窯場」震毀

快訊／3小時31震！東河0:44規模4.5地震

快訊／3小時31震！東河0:44規模4.5地震

6.4強震15樓視角曝光　她絕望哭號嚇壞網

6.4強震15樓視角曝光　她絕望哭號嚇壞網

房子感覺快垮！王宏恩曝台東屋內慘況

房子感覺快垮！王宏恩曝台東屋內慘況

關鍵字：

地震洗澡地震監視器內褲

讀者迴響

熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

無邊際泳池變「空中海嘯」妹子尖叫

快訊／3小時31震！東河0:44規模4.5地震

台東強震不正常　2天有規模5餘震

IU宣布未來「不唱《好日子》」了

快訊／6強地震強襲！高雄夢時代「牆壁崩裂」網看傻

想買老公寓！爸見2點罵「頭殼壞掉」　網點頭

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

快訊／台中驚傳受刑人陳坤和逃逸！

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

台東大地震驚傳房屋倒塌　改制後首次6強

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

蔡英文關切地震：政府持續待命

快訊／台東6.4地震　潛水旅館2500噸深水池狂冒泡150秒

浩子罕見火大當場變臉！

更多

最夯影音

更多
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面