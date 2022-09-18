洗澡突地震！監視器拍「邊逃邊穿內褲」狂喊好大喔　1.4萬人朝聖

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東17日晚間9時41分發生規模6.4地震，最大震度6強為50年來罕見的地震，該起地震發生後也接連發生多起大小地震。台南一名女網友PO出家裡的監視器畫面，拍下全家逃生時，正在洗澡的先生全裸的逃生過程，讓1.4萬名網友笑翻朝聖。

「老公有同意PO出來！」該名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出影片表示，老公17日晚上9時許到家後馬上去洗澡，沒想到突然遇到大地震發生。

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▲▼原PO帶著兩個孩子逃生，老公則拿著內褲邊逃邊穿。（圖／翻攝爆廢公社）



原PO說，晚上9時41分接到地震通知時，立刻大喊「好大喔」並帶著小孩衝出家門，跑出去後才看到老公在身後，直到搖晃結束才會家查看監視器畫面，發現沒有錄到明顯的搖晃，反而錄到老公「一邊跑一邊穿內褲」的畫面，讓她忍不住PO網分享，「他說他有差一點就跌倒了，因為洗澡身上都是濕的」。

該文PO出短短3小時就有1.4萬人朝聖留言，「犯規，推薦自己老公（很大）」、「還好有褲子，不然要脫褲懶嘍」、「這個畫面加上一直聽到聲音說好大喔好大喔XD」、「還好沒跌倒，不然又是另一則故事了」、「你老公確定知道他的屁股給一萬多人看到了嗎XD」、「下次可以內褲套頭啦比較快 把頭遮住沒人知道他是誰就好了」。

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